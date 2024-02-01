Разведка Украины опубликовала кадры атаки на корабль в Крыму

Фото: МО РФ

Ракетный катер Черноморского флота России «Ивановец»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) опубликовало кадры атаки на корабль в Крыму. В ведомстве заявили, что речь идет о нападении на ракетный катер Черноморского флота России «Ивановец». В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Представители ГУР утверждают, что российский корабль был атакован надводными дронами-камикадзе, оборудованными тепловизионными камерами. По данным украинской разведки, один из ударов пришелся на место хранения тяжелых противокорабельных крылатых ракет «Москит», однако подтверждения этой информации нет. Кроме того, на кадрах отсутствуют временные отметки, позволяющие определить дату съемок.

Ракетный катер «Ивановец» принимал участие в учениях в июле 2023 года, в ходе которых отрабатывалась стрельба по суднам-мишеням. В Министерстве обороны РФ отметили, что в учениях также участвовал катер «Р-60», истребители, а также береговые ракетные комплексы. Все ракеты, выпущенные «Ивановцем», попали в цель.

Как сообщалось ранее, Черноморский флот России не получит украинские корабли, брошенные в 2014 году. Речь идет о примерно 20 кораблях Военно-морских сил Украины, в том числе корветах «Тернополь» и «Луцк», а также корабле управления «Славутич». Предполагается, что они будут утилизированы.