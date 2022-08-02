Нам везде надо: где могут появиться новые базы ВМС РФ Новая военно-морская доктрина РФ предполагает открытие новых баз в Мировом океане и защиту торговых путей

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Новая Морская доктрина России определяет границы и зоны национальных интересов государства. Об этом на главном военно-морском параде ВМФ РФ заявил президент Владимир Путин, обозначив и ее приоритеты: Арктика, Чёрное, Охотское, Берингово моря, Балтика, проливы Курильских островов. «Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами», — подчеркнул президент. Согласно документу, Россия поставила перед собой задачу сохранить масштабное военно-морское строительство, расширить своё влияние в Мировом океане, в том числе — создавая новые военно-морские базы вне российских пределов. О том, как можно достичь подобных целей, — в материале NEWS.ru.

Без мощного Военно-морского флота отстоять государственные интересы невозможно — эту аксиому эксперты приводят, доказывая успехи Англии и США в достижении морского господства в мире. Британский флот держал мировую пальму первенства в XIX веке, в настоящее время эту роль у него перехватили США. Второе место в мире по военно-морской мощи, утверждают специалисты, остаётся у России. Флот традиционно обеспечивает не только безопасность морских рубежей государства, но и торговли — 80% товаров в мире продолжают доставлять по морю, поэтому морские пути требуют защиты. Но в сфере морской торговли российские показатели гораздо скромнее западных, точнее, резко упали они после развала СССР. Есть опасность, что Запад и дальше будет их искусственно сокращать.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Следующим этапом силового давления на Россию станет попытка силового прекращения российской торговли, — заявил политолог и историк Николай Стариков в своём YоuTube-канале. — Наша Морская доктрина работает на опережение. Развитие флота должно устранить возможность такой угрозы. Главное слово морской доктрины — суверенитет. «Военно-морская деятельность относится к категории высших государственных приоритетов», — говорится в доктрине. Любому, кто знаком с геополитикой, понятно, как важна морская составляющая [суверенитета]. Читать это — как бальзам на душу.

Николай Стариков напомнил, что армия и флот остаются одними из важнейших инструментов внешней политики. Он привёл в пример фразу офицера и военного теоретика XIX века Карла фон Клаузевица о том, что «война есть продолжение политики иными средствами». Морская доктрина России гласит о том же, отметил политолог.

Акцент в доктрине сделан на развитии зарубежных баз Военно-морского флота, отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Александр Хроленко.

Сегодня в Мировом океане у нас пока недостаточная сеть баз для защиты национальных интересов. Есть база в Сирии, в Тартусе. Теперь появятся новые базы, которые просто станут называть пунктами материально-технического обеспечения. В них корабли будут пополнять запасы, экипаж — отдыхать, а потом уходить дальше по маршруту. Помимо Африки, думаю, такие базы пора создавать в Латинской Америке, там мы раньше стояли на Кубе, у нас хорошие связи с Венесуэлой. В доктрине говорится о Красном море и Индийском океане, но надо помнить, что это не подробный список. Доктрина — это выражение политической воли и стратегия государства, система координат на предстоящие десятилетия. Александр Хроленко военный аналитик, капитан первого ранга в запасе

О создании базы для российского Военно-морского флота, в том числе и для кораблей с ядерными установками, на Красном море, в Судане, было впервые заявлено в 2020 году. Позднее Судан подтвердил готовность разместить базу на 25 лет, но в обмен на экономическую помощь. Как сообщил NEWS.ru осведомлённый источник, в настоящий момент переговоры продолжаются, согласовываются финансовые вопросы.

Капитан 1-го ранга запаса, кандидат военных наук Борис Усвяцов в беседе с NEWS.ru тоже обратил внимание на нехватку баз ВМФ вне пределов России.

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В Тартусе практически закончилось строительство базы. Средиземное море — зона нашего традиционного присутствия. В советское время 5-я оперативная эскадра, сформированная четырьмя флотами, отслеживала все передвижения 6-го флота США в этом регионе. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом о создании базы. Морская доктрина говорит об укреплении нашего присутствия в океане, морях и в прибрежной зоне. После того как Финляндия и Швеция войдут в НАТО, Балтийский флот получит характер прорывного соединения, потому что в шаговой доступности от наших границ появятся американцы. Здесь же возрастает необходимость укрепления Калининградской области, что стало необходимостью после трёхмесячной блокады железной дороги Литвой, нарушившей международные договорённости, — рассказал капитан 1-го ранга в запасе.

Профессор Усвяцов отметил, что ему тоже посчастливилось внести небольшой вклад в составление Морской доктрины, которая появилась потому, что «прошло время, ситуацию тщательно проанализировали и посчитали, что нужна новая концепция». Среди важных стратегических задач по развитию флота, обеспечению безопасности страны необходима и «демонстрация нашего военно-морского флага».

Это очень важно для многих. Так было и в советское время, когда мы ни с кем не воевали. Но стоило нашему военному кораблю зайти, допустим, в Луанду, так это сразу же охлаждало горячие головы ангольских оппозиционеров, — добавил профессор Усвяцов.

Национальные интересы России распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море, подчеркнул Александр Хроленко.

В то же время доктрина предполагает и создание инструментов, без которых нет смысла говорить о таком влиянии. Например, в тексте документа нет прямого упоминания о гиперзвуковых ракетах «Циркон», но они всё равно предполагаются в соответствии с разработанной концепцией. Эта ракета скоро появится на вооружении и станет одним из серьёзных инструментов реализации Морской доктрины. Ещё один приоритет — строительство авианосцев. Раньше мы акцент делали на возрождении подводного флота, сейчас здесь всех опережает Китай, а РФ на втором месте. Теперь мы будем строить авианосцы, что является очень важным фактором для нашего господства в Мировом океане, — сказал военный аналитик.

Обеспечение жизненно важных интересов России распространяется и на Северный морской путь (СМП) и Арктику. Как отмечают эксперты, натовское военное присутствие в Арктике с целью ослабления контроля РФ над СМП стало серьёзным вызовом Москве. Среди рисков — незаконченный процесс международно-правового разграничения морских пространств в Арктике, пересмотр международного права.

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Согласно доктрине, к жизненно важным для России арктическим районам относятся внутренние воды, территориальные моря, континентальный шельф, акватория СМП. Остальная акватория Северного Ледовитого океана обозначена просто как «важные зоны». А СМП рассматривается доктриной как национальная транспортная коммуникация, функционированию которой ничто не должно помешать. Эта задача возлагается на наиболее оснащённые в ВС РФ Северный и Тихоокеанский флоты.

Эксперты обратили внимание, что президент России одновременно с Морской доктриной утвердил и новый Корабельный устав ВМФ. Этот документ повышает, в свою очередь, права командиров кораблей. В критических ситуациях им теперь не надо будет согласовывать некоторые «ответственные боевые решения» с руководством Генштаба ВС и государства. Прежние корабельные уставы утверждали главкомы ВМФ, они требовали большей координации в действиях военных и политического руководства.