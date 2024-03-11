Адвокат Жорин оценил шансы компании «Джем» выиграть суд против шоу Малахова Адвокат Жорин: у компании «Джем» есть все шансы выиграть суд против шоу Малахова

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У компании «Джем» есть весьма высокие шансы выиграть дело против шоу Андрея Малахова в суде, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что владелец компании — известная личность в шоу-бизнесе и хорошо разбирается в судебных практиках по авторскому праву.

Насколько мне известно, владельцем компании «Джем» является Андрей Черкасов. Этот человек достаточно известен в шоу-бизнесе, он неплохо разбирается в авторских правах и достаточно неплохо умеет их отстаивать. Более того, он занимается этим на протяжении последних 20–30 лет. У его компании неплохая судебная практика, они знают, о чем говорят, как верно сформулировать исковые требования и подготовить доказательную базу. Поэтому, на мой взгляд, у лейбла есть весьма высокие шансы выиграть дело против шоу Малахова, — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что репутации телеканала будет нанесен большой ущерб из-за скандала вокруг шоу «Привет, Андрей!». Он предположил, что холдинг по этой причине попытается решить проблему мирным путем.

Учитывая все нюансы, я бы посоветовал ответственным лицам урегулировать с компанией «Джем» все вопросы в досудебном порядке, — заключил Жорин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу «Привет, Андрей!» телеведущего Андрея Малахова на «России 1». По его информации, причиной этому стала песня группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы. Отмечается, что представители компании увидели, как песню исполняют Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие именитые гости в эфире федерального канала, после чего подготовили иск о защите авторских прав.