Японцу дали срок из-за спойлеров к аниме и фильмам

Жителя Японии приговорили к 1,5 года лишения свободы условно за спойлеры к популярным аниме и фильмам. Пересказы сюжетов он выкладывал на своем сайте, сообщает The Asahi Shimbun.

Также суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1 млн иен (480,5 тыс. рублей). Материалы, которые выкладывал 39-летний японец, признали адаптацией — она невозможна без разрешения правообладателя.

Ранее в архиве токийского концертно-спортивного зала «Ниппон будокан» обнаружили неопубликованные снимки британской рок-группы The Beatles. Музыканты выступали в стране с 30 июня по 2 июля 1966 года. Сотрудники обнаружили 102 черно-белых кадра с концерта и подготовки к нему. На одном из снимков Джон Леннон с улыбкой разглядывал традиционную японскую куклу «Фукускэ», которая, как считают в Японии, притягивает счастье и удачу в делах.

Также житель Китая каждый день на протяжении целого месяца плавал в реке голым, чем вызывал раздражение прохожих. Мужчину постоянно замечали у моста Сюйхао в городе Лэшань, провинция Сычуань.