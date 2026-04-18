Японцу дали срок из-за спойлеров к аниме и фильмам

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 21:39

Японца приговорили к лишению свободы из-за пересказов сюжетов аниме и фильмов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Японии приговорили к 1,5 года лишения свободы условно за спойлеры к популярным аниме и фильмам. Пересказы сюжетов он выкладывал на своем сайте, сообщает The Asahi Shimbun.

Также суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1 млн иен (480,5 тыс. рублей). Материалы, которые выкладывал 39-летний японец, признали адаптацией — она невозможна без разрешения правообладателя.

Ранее в архиве токийского концертно-спортивного зала «Ниппон будокан» обнаружили неопубликованные снимки британской рок-группы The Beatles. Музыканты выступали в стране с 30 июня по 2 июля 1966 года. Сотрудники обнаружили 102 черно-белых кадра с концерта и подготовки к нему. На одном из снимков Джон Леннон с улыбкой разглядывал традиционную японскую куклу «Фукускэ», которая, как считают в Японии, притягивает счастье и удачу в делах.

Также житель Китая каждый день на протяжении целого месяца плавал в реке голым, чем вызывал раздражение прохожих. Мужчину постоянно замечали у моста Сюйхао в городе Лэшань, провинция Сычуань.

Азия
Япония
суды
аниме
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.