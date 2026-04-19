19 апреля 2026 в 09:48

ВСУ разозлились на директора школы в ДНР и взорвали здание

ВСУ ударили по школе во Владимировке после отказа директора пускать солдат

Фото: Социальные сети
Школа во Владимировке в Донецкой Народной Республике была взорвана украинскими военными после отказа директора предоставить им помещение для размещения, об этом РИА Новости сообщил беженец из населенного пункта Николай Шевченко. По его словам, по учебному заведению нанесли ракетный удар с применением боеприпасов французского производства.

Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили, — заявил собеседник.

Ранее три человека получили ранения различной степени тяжести при атаке ВСУ на Таганрог. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавшим мирным жителям потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, губернатор Александр Хинштейн сообщил, что за минувшие 24 часа территория Курской области подверглась интенсивным ударам с применением 54 дронов разных модификаций. Глава региона уточнил, что противник 48 раз вел артиллерийский огонь по покинутым жителями районам. Жертв среди населения нет.

