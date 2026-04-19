Защита памяти о погибших и сохранение исторической правды требует особого внимания, поскольку люди, отдавшие жизнь, уже не могут защитить себя сами и эту обязанность должны выполнять их потомки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. Такую задачу он озвучил в День памяти жертв геноцида советского народа.

Решение об установлении памятной даты было принято в 2025 году. В год 80-летия Великой Победы. Наш святой долг — защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем и строим будущее, — заявил Володин.

Он сообщил, что на территориях, находившихся под оккупацией, жертвами преступлений нацистов стали более 13,5 млн мирных жителей. Володин также отметил, что было полностью или частично уничтожено 1710 городов и поселков, а также свыше 70 тыс. сел и деревень. По его словам, собраны сотни тысяч документальных свидетельств о преступлениях нацистского режима.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов в день памяти жертв Хатыни. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.