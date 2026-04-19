В одной из стран Ближнего Востока построят город за $27 млрд

Bloomberg: недалеко от Каира построят новый город за $27 млрд

Недалеко от египетского Каира построят новый город стоимостью $27 млрд (почти 2 трлн рублей), передает агентство Bloomberg. Согласно его информации, реализацией проекта займется компания Talaat Moustafa Group. Проект The Spine площадью более 2 млн квадратных метров будет включать в себя 165 жилых домов, а также коммерческие здания и офисы.

Ожидается, что проект позволит создать более 155 тыс. рабочих мест. Инициатива продолжает серию крупных проектов в Египте, финансируемых за счет инвестиций стран Персидского залива. Прежде компания участвовала в развитии курорта Рас-эль-Хекма, куда ОАЭ вложили $35 млрд (2,6 трлн рублей).

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что туризм в странах Ближнего Востока «умер» из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. По его словам, такая ситуация сложилась как минимум до конца лета 2026 года.

До этого стало известно, что правительство Египта ввело чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электричества. В итоге большинство заведений в Каире больше не сможет работать ночью, а все рекламные щиты будут выключены.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

