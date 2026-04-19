В провале Орбана и Мелони увидели сигнал для консерваторов Bloomberg: проигрыши Орбана и Мелони могут быть сигналом о возвращении левых

Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах в Европейскую комиссию стало сигналом для консервативных политических лидеров Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя социал-демократов в Европейской комиссии. Новое венгерское правительство, как отмечается, должно приложить «значительные усилия» для отмены реформ, которые ранее были проведены Орбаном. На сдвиги также указывает поражение премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Эти изменения, по словам заместителя главы правительства Испании и министра экологического перехода Тересы Риберы, противоречат принципам независимости судебной системы, свободе слова и защите прав меньшинств. Она также заявила, что ожидает от нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отмены вето на выделение €90 млрд из бюджета Европейского союза, которые предназначены для помощи Украине.

Позиции левых партий в Европе заметно ослабли. Политические силы, которые в начале XXI века возглавляли правительства крупнейших европейских стран, сейчас имеют один из самых низких уровней представительства за всю историю. Из 27 лидеров, участвующих в саммитах Европейского союза, только представители трех стран — Испании, Дании и Мальты — относятся к социал-демократической партии. При этом социалисты также входят в состав отдельных коалиционных правительств, включая Германию и Австрию.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что поражение партии Орбана «Фидес» на парламентских выборах связано с отсутствием четкой предвыборной платформы. Политик также отметил, что глава правительства слишком сильно рассчитывал на помощь американского лидера Дональда Трампа.