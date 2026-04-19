19 апреля 2026 в 09:42

В провале Орбана и Мелони увидели сигнал для консерваторов

Bloomberg: проигрыши Орбана и Мелони могут быть сигналом о возвращении левых

Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press
Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах в Европейскую комиссию стало сигналом для консервативных политических лидеров Европы, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя социал-демократов в Европейской комиссии. Новое венгерское правительство, как отмечается, должно приложить «значительные усилия» для отмены реформ, которые ранее были проведены Орбаном. На сдвиги также указывает поражение премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Эти изменения, по словам заместителя главы правительства Испании и министра экологического перехода Тересы Риберы, противоречат принципам независимости судебной системы, свободе слова и защите прав меньшинств. Она также заявила, что ожидает от нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отмены вето на выделение €90 млрд из бюджета Европейского союза, которые предназначены для помощи Украине.

Позиции левых партий в Европе заметно ослабли. Политические силы, которые в начале XXI века возглавляли правительства крупнейших европейских стран, сейчас имеют один из самых низких уровней представительства за всю историю. Из 27 лидеров, участвующих в саммитах Европейского союза, только представители трех стран — Испании, Дании и Мальты — относятся к социал-демократической партии. При этом социалисты также входят в состав отдельных коалиционных правительств, включая Германию и Австрию.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что поражение партии Орбана «Фидес» на парламентских выборах связано с отсутствием четкой предвыборной платформы. Политик также отметил, что глава правительства слишком сильно рассчитывал на помощь американского лидера Дональда Трампа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

