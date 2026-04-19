19 апреля 2026 в 10:48

Путин «дал» Героя Труда российскому телевизионщику

Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда гендиректору ОТР Игнатенко

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Награда вручена за особые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатенко Виталию Никитичу, — сказано в указе главы государства.

Ранее Путин подписал указ о присвоении актеру Владимиру Вдовиченкову почетного звания народного артиста РФ. Также глава государства отметил наградами нескольких губернаторов и мэра Грозного.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому поэтесса Лариса Рубальская удостоена почетного звания народного артиста РФ. Как следует из документа, звание присвоено ей как поэту-песеннику и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

