Путин «дал» Героя Труда российскому телевизионщику

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Награда вручена за особые заслуги перед государством и значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатенко Виталию Никитичу, — сказано в указе главы государства.

Ранее Путин подписал указ о присвоении актеру Владимиру Вдовиченкову почетного звания народного артиста РФ. Также глава государства отметил наградами нескольких губернаторов и мэра Грозного.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому поэтесса Лариса Рубальская удостоена почетного звания народного артиста РФ. Как следует из документа, звание присвоено ей как поэту-песеннику и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства.