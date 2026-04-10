Благодатный огонь в 2026 году: когда сойдет, как доставят, где смотреть

Ежегодно миллионы верующих по всему миру с трепетом ожидают одного из самых значимых событий христианского мира — появления святого пламени в сердце Иерусалима. Это торжество вновь объединит людей в молитве и надежде на чудо. Для многих православных христиан вопрос о том, будет ли доставлен священный свет в их храмы, является ключевым при подготовке к главному празднику — Светлому Христову Воскресению.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку в ближневосточном регионе, многовековая традиция продолжает жить. Мы собрали самую актуальную информацию о том, как планируется церемония в 2026 году, какие меры безопасности будут предприняты в Старом городе и каким маршрутом святыня прибудет в Россию.

Что такое Благодатный огонь: история чуда в Иерусалиме

Благодатный огонь, или Святой Свет, — это символ воскресшего Христа, который, согласно вероучению, ежегодно нисходит на Гроб Господень.

В Иерусалиме есть место, которое христиане считают самым святым на планете, — Храм Гроба Господня. Он стоит там, где, как гласят легенды, распяли, похоронили Христа. Тут же он воскрес. Традиционно перед Пасхой тут случается нечто необъяснимое: в часовне над Гробом Господним самовозгорается пламя. Его называют Святым Светом или же, что более распространено, Благодатным огнем. Верующие убеждены, что это не физический процесс, а чудо — ответ на молитвы. Тысячи паломников со всего мира съезжаются в Иерусалим, чтобы увидеть это своими глазами.

Благодатный огонь, или Святой Свет, — это символ воскресшего Христа. Первые упоминания об этом событии встречаются еще в IV веке

Когда сходит Благодатный огонь

Церковный историк Евсевий Кесарийский описывал такое событие, произошедшее еще во II веке при патриархе Наркиссе, задолго до постройки храма. На Пасху у церковных служителей не хватило масла для лампад. Наркисс велел набрать воды из соседнего колодца, помолился над ней, и вода в лампадах загорелась, превратившись в масло

В церкви Гроба Господня чудо ожидают с трепетом, ведь существует древнее предание: если в какой-то год огонь не сойдет, это будет предвестием скорого конца света. Потому-то миллионы людей по всему миру приникают к экранам, чтобы увидеть, свершится ли таинство в очередной раз.

Примечательно, что в первые мгновения пламя, по свидетельствам верующих, обладает уникальным свойством: оно не обжигает кожу и волосы, что позволяет паломникам буквально умываться святым светом, не боясь получить травмы.

Интересный факт. Схождение Благодатного огня — явление, которое до сих пор не имеет единого научного объяснения. Тем не менее существует несколько основных гипотез, рассматривающих его как с точки зрения физики (как плазменный феномен), так и химии (как результат самовозгорания). Некоторые исследователи считают, что наблюдаемое явление — это низкотемпературная плазма. Эта гипотеза объясняет главную особенность Благодатного огня: в первые минуты он не обжигает. В 2001 году во время ритуала российский физик Андрей Волков зафиксировал мощный низкочастотный электроразряд как раз за несколько минут до появления огня. Это наблюдение легло в основу версии, что Благодатный огонь — это разряд определенного типа. Еще одна гипотеза предполагает, что огонь возникает в результате намеренного или естественного химического процесса, например реакции йода с алюминием или марганцовки с кислотой. Как видно, ни одна из предложенных гипотез не является общепринятой и окончательной.

Дата схождения в 2026 году: Великая суббота (день перед Пасхой)

Когда сходит Благодатный огонь в Иерусалиме? Это событие всегда случается перед Пасхой, в Великую субботу. В этот раз Пасха установлена на 12 апреля. Значит, в 2026 году дата схождения Благодатного огня — это 11 апреля. Великая суббота традиционно считается временем тишины, покоя, смирения и ожидания в молитве.

Благодатный огонь в 2026 году

Важно отметить, что именно в этот день, 11 апреля, в Иерусалиме соберутся представители различных христианских конфессий, чтобы стать свидетелями таинства.

Церемония традиционно начинается около полудня по местному времени (примерно в 12:00–13:00) и длится несколько часов.

Власти Иерусалима официально подтвердили: церемония схождения Благодатного огня в городе в 2026 году пройдет в привычную дату. Хотя, конечно, без изменений не обойдется. Тяжелая обстановка, военный конфликт и закрытие Старого города как для паломников, так и для всех туристов в целом повлияют на нее: в этот раз церемония напомнит ковидную, когда в храме вновь не будет людей.

Как происходит схождение Благодатного огня: патриарх, часовня, ожидание

Военные ограничения и особая обстановка в Иерусалиме не повлияют и на традиционную церемонию. То, как происходит схождение Благодатного огня, не меняется веками.

Утром Великой субботы Кувуклия — часовня, возведенная непосредственно над местом погребения Иисуса Христа, — подвергается тщательному осмотру. Проверку проводят представители израильской полиции, а также официальные лица от других христианских конфессий. После завершения осмотра вход в Кувуклию опечатывается большой восковой печатью. Основная цель этих действий — гарантировать отсутствие любых источников огня внутри часовни до начала церемонии. Только после этого начинается молитвенное ожидание схождения Святого Света, которое продолжается от нескольких минут до нескольких часов.

Благодатный огонь в Иерусалиме

Иерусалимский патриарх в одном лишь полотняном подризнике, предварительно досмотренный на отсутствие спичек или зажигалок, входит в Кувуклию. Там, в полной тишине и темноте, он возносит коленопреклоненную молитву. В этот момент люди, собравшиеся в храме (а в этом году — перед экранами телевизоров по всему миру), с волнением ждут чуда. Ожидание может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Через некоторое время в Кувуклии вспыхивает свет — это и есть момент схождения. Как только пламя чудесным образом появляется, патриарх выносит два пучка по 33 свечи (по числу земных лет Спасителя), и огонь мгновенно распространяется по всему храму, передаваемый от человека к человеку

Доставят ли Благодатный огонь в Россию в 2026 году

Сейчас вопрос о том, смогут ли доставить святыню в Россию, встал особенно остро из-за международной напряженности и закрытых границ. Традиционно за доставку Благодатного огня в Россию отвечает делегация Фонда Андрея Первозванного. Спецбортом она доставляет святыню в Москву. В 2026 году делегация планирует выполнить свою почетную миссию в очередной раз.

Ожидается, что доставка Благодатного огня в Россию в 2026 году будет осуществляться по отработанной схеме: делегация получит частицу святыни прямо в аэропорту Иерусалима, после чего самолет возьмет курс на Москву. Представители фонда подчеркивают, что безопасность делегации и сохранность лампады являются приоритетными задачами, поэтому все этапы транспортировки координируются на высшем дипломатическом уровне.

В случае невозможности вылета может быть задействован так называемый ковидный сценарий, опробованный в 2020–2021 годах: огонь передают в аэропорту Бен-Гурион прямо у трапа самолета, минуя город. Процедура принесения огня может бысть существенно скорректирована из-за нестабильной международной обстановки. Однако в РПЦ успокаивают: бояться, что огонь не сойдет или не будет доставлен в Москву, не стоит. Маршрут Благодатного огня в этом году также не случаен: из Иерусалима — в Москву, а из Москвы — в Минск, подчеркивая духовное единство России и Беларуси.

Лампады для Благодатного огня

Где смотреть прямую трансляцию и как привезти огонь домой

Поскольку в 2026 году храм Гроба Господня будет закрыт для массового посещения паломников, наблюдать за схождением Благодатного огня христиане смогут только через интернет-трансляции и телеэкраны. Патриарх Иерусалимский Феофил III подтвердил, что молитва состоится в Кувуклии, а христиане со всего мира смогут видеть ее по телевизору

Ежегодная трансляция схождения Благодатного огня традиционно ведется крупнейшими федеральными каналами, крупными агентствами, православными медиа. Эфир из Иерусалима начнется примерно в 13:00 по московскому времени 11 апреля. Информацию о дате и времени публикуют региональные епархии.

Многие верующие предпочитают, чтобы трансляция схождения Благодатного огня сопровождалась комментариями экспертов и священнослужителей, объясняющих символику каждого действия патриарха. После того как пламя будет получено, оно начнет свой путь по храмам страны.

Уже поздним вечером 11 апреля святыня прибудет в столицу. Традиционно верующие увидят Благодатный огонь непосредственно во время праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Из Москвы частицы пламени развозят в специальные лампады по всем епархиям.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи Благодатного огня во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Если вы планируете встретить Благодатный огонь в храме Христа Спасителя или в своем приходском храме, рекомендуется заранее подготовить специальную лампаду («фонарик»), защищенную от ветра, чтобы безопасно донести святыню до своего дома.

Зажечь свою свечу от Благодатного огня можно в церквях в Пасху. Многие прихожане бережно сохраняют частицу пламени в лампадах на протяжении всего года до следующей Пасхи, как символ нерушимой веры и надежды

Следите за новостями: обстановка в Иерусалиме может меняться, и детали доставки святыни уточняются вплоть до последних дней перед церемонией.

