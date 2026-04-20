20 апреля 2026 в 13:49

Пашинян поставил точку в вопросе участия Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения не вернется к активной работе в ОДКБ

Армения не планирует возобновлять активную работу в ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». По его словам, членство республики в организации заморожено и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет, передает Report.

Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе, — подчеркнул Пашинян.

Что касается участия Армении в других многосторонних форматах, премьер отметил, что оно имеет важное значение для повышения эффективности сбалансированной внешней политики страны. Республика заморозила свое участие в работе ОДКБ в феврале 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения полностью вернулась в ОДКБ. По ее словам, документально подтверждено, что Ереван является участником объединения.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

