Пашинян поставил точку в вопросе участия Армении в ОДКБ Пашинян: Армения не вернется к активной работе в ОДКБ

Армения не планирует возобновлять активную работу в ОДКБ, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». По его словам, членство республики в организации заморожено и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет, передает Report.

Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе, — подчеркнул Пашинян.

Что касается участия Армении в других многосторонних форматах, премьер отметил, что оно имеет важное значение для повышения эффективности сбалансированной внешней политики страны. Республика заморозила свое участие в работе ОДКБ в феврале 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения полностью вернулась в ОДКБ. По ее словам, документально подтверждено, что Ереван является участником объединения.