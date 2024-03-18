Диетолог дала советы тем, кто впервые решил поститься Диетолог Стародубова: во время первого поста стоит избегать строгих ограничений

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Тем, кто решил впервые в жизни соблюдать пост, лучше отказаться от строгих ограничений, посоветовала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что это может негативно отразиться на здоровье и работоспособности.

Тем, кто впервые начал соблюдать столь продолжительный пост и не имеет подобного опыта, прежде всего следует быть осторожными: стремление к максимально строгим ограничениям может привести к ухудшению состояния здоровья, работоспособности даже у здоровых людей, — пояснила врач.

Пост не стоит рассматривать как профилактическую диету. Кроме того, важно ориентироваться на собственное самочувствие и при необходимости обращаться к врачу. В этот период организм должен получать все необходимые вещества — жиры, углеводы, витамины, минералы. Так как из рациона исключаются все продукты животного происхождения, стоит добавить больше источников растительного белка. К ним относятся бобы, хлеб из муки грубого помола, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Также можно обратить внимание на соевые продукты и грибы.

В дни, когда разрешено есть рыбу, рекомендуется обязательно добавить ее в рацион. Стародубова подчеркнула, что в качестве источника жиров можно использовать растительные масла холодного отжима. В рационе должно быть достаточно фруктов, овощей, ягод и свежей зелени. Важно соблюдать режим питания и есть три раза в день, чтобы избежать перееданий на фоне резкой смены рациона.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее рассказал, что пищевые ограничения во время Великого поста могут нанести вред людям с заболеваниями ЖКТ. По его словам, питание таких пациентов должно быть сбалансированным и регулярным.