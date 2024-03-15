Врач рассказал, кому лучше не держать пост Гастроэнтеролог Неронов: постное меню может навредить людям с болезнями ЖКТ

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Пищевые ограничения во время Великого поста могут нанести вред людям с заболеваниями ЖКТ, рассказал в беседе с РИАМО гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, питание таких пациентов должно быть сбалансированным и регулярным.

Как пояснил эксперт, причинами отказаться от поста являются сахарный диабет, недостаток в организме железа и метаболические нарушения. Не стоит соблюдать пост людям, которые больны раком и иммунодефицитом, пациентам с удаленным желчным пузырем, а также беременным, кормящим женщинам и детям.

Кроме того, замена еды на постную может оказать негативное влияние на здоровье людей с нарушениями пищевого поведения, продолжил врач. То же касается и пациентов с истощением, в том числе резко потерявших вес при заболевании раком.

Также необходимо прервать пост людям, заболевшим во время Великого поста. Так, во время ОРВИ необходимо есть много белковой пищи, чтобы не допустить истощения организма и осложнения инфекции. А лучший источник белка — это мясо и яйца, запрещенные в это время, — отметил гастроэнтеролог.

Он добавил, что во время поста человек может острее испытывать чувство голода, так как происходит перестройка организма в соответствии с новыми условиями. В связи с этим постная еда не должна стать причиной болей в ЖКТ. Если это происходит, необходимо обратиться к врачу.

Великий пост, во время которого православные христиане отказываются от пищи животного происхождения, начинается в этом году 18 марта. Постящимся важно помнить, что резкое изменение рациона питания может нанести вред организму, рассказала диетолог Нурия Дианова. По ее словам, в отсутствие животных белков многие начинают потреблять большое количество углеводов, что в итоге приводит к набору лишнего веса.