Дебош в казино, поддержка Ивлеевой, поездка на СВО: чем занимается Джигурда

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Никита Джигурда

Telegram-каналы сообщают, что актер Никита Джигурда устроил дебош в одном из букмекерских клубов. Что произошло, вызывали ли полицию, что Джигурда сказал про Анастасию Ивлееву и Филиппа Киркорова, о чем написал книгу?

Почему Джигурда устроил дебош в казино

Накануне были опубликованы видео с камер наблюдения в одном из букмекерских клубов Москвы. На кадрах мужчина, похожий на Джигурду, радуется крупному выигрышу.

«Судя по записям с камер видеонаблюдения, у эпатажного актера зашла крупная ставка, после чего он устроил в клубе настоящий дебош: кричал, носился по залу, залез на стол и рухнул с него, приставал к персоналу», — говорилось в публикации.

Отмечается, что выигрыш актеру выдали в полном размере. На видео попал момент, когда девушка-администратор выдает победителю четыре плотных стопки денежных купюр. К этому моменту он ведет себя более спокойно.

«Теперь осталось узнать — заинтересуется ли этими видео полиция или же у любителя не самых адекватных выходок будет возможность потратить весь сорванный куш», — пишет канал MADS.

Что Джигурда сказал про Киркорова и Ивлееву

Актер выступил в поддержку блогера Анастасии Ивлеевой. Он позвал ее съездить в Донбасс с подарками, и раскритиковал Филиппа Киркорова. По его словам, певец лишь хочет «отмыться» после «голой» вечеринки, а «Настя [Ивлеева] не Киркоров».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Люблю Настеньку Ивлееву и желаю ей приехать сюда тоже! После этой вечеринки она стала козлом отпущения, а ведь Настя была лишь директором, который выполнял заказ для своих сотрудников. Другие голые вечеринки были и до этого, но о них не пишут, ведь все говорят о Настюше Ивлеевой», — заявил Джигурда в комментарии Sport24.

Актер заявил, что звал Ивлееву поехать в Донбасс «до и сразу после этой вечеринки». А Киркорова призвал «отдать свои миллиарды Донбассу».

«Что касается Насти Ивлеевой, то ее такое желание заслуживает похвалы. Девчонка молодец и поступает правильно!» — объявил артист.

Чему Джигурда научил танкистов в зоне СВО

В конце февраля 2024 года Никита Джигурда совершил поездку в зону СВО, где встретился с российскими военнослужащими. На своей странице в Telegram актер рассказал, что научил их «вертикали русского мата».

MK.RU приводит слова актера, который «наслушался там такого, что рассказывать нельзя».

«Это мой неофициальный приезд, не то, что показывают по ТВ. Я приезжаю к ним как брат. Там и добровольцы, и мобилизованные, многим из молодых ребят я в отцы гожусь. Со сцены я всегда предлагаю поднять чарку за ребят-девчат, что в Донбассе дают нам мирно жить. <...> Наслушался такого, чего рассказывать нельзя. Из-за повышенного адреналина после рассказанных мне бойцами историй заснуть невозможно. Спал по два часа», — рассказал Джигурда.

После марш-броска на танках актер обменялся одеждой с одним из командиров экипажей: Джигурда уехал в Москву в бушлате танкиста, оставив ему свою дубленку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Джигурда

Что за книгу выпустил Джигурда

Актер был в Донбассе с 23 по 26 февраля, и представил там свою новую книгу «Камасутра духовных танцев. Записки юродивого». Книгу выпустило издательство АСТ.

«В ней собраны более 200 моих стихов. Около 100 лирических и философских перлов без нецензурной лексики и около 100 с вертикалью русского мата — низким слогом о высоких истинах», — пишет Джигурда в Telegram.

По словам актера, он не выпускал книг 12 лет. Издательство собиралось устроить презентацию в Москве, «обещали накрыть бесплатную поляну в ресторане, собрать прессу 100 человек».

«А я не любитель столичных тусовок, и мне пришла другая идея — раздать книгу на Донбассе. Договорился со знакомым командиром и сделал марш-бросок. По три-четыре часа добирались до секретных замаскированных частей, заходил в землянки на разных блокпостах, где дежурили по двое-трое ребят. <...> За три дня в Донбассе я успел подарить 350 экземпляров с автографами нашим воинам, выступая с песнями и стихами на блокпостах и в замаскированных „располагах“ Угледарского и Запорожского фронтов. Бойцам моя „Камасутра“ и обучение „вертикали русского мата“ не просто зашли, а залетели в души», — объявил Никита Джигурда.

«На свой 63-й день рождения (27 марта. — прим. NEWS.ru) снова собираюсь посетить фронтовые зоны Донбасса с новой партией моих книжек и подарков», — обещал актер.

Читайте также:

Бой или суд? Из-за чего поссорились Джигурда и Пригожин, при чем тут Путин

Волочкова прокляла Джигурду: что он с ней сделал, кто хочет ее «отменить»

«Устал от себя»: что сказал Киркоров об «отмене» после «голой» вечеринки