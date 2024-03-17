17 марта: Прощенное воскресенье, день грачей и тайского бокса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

17 марта 2024 года

17 марта — 77 день 2024 года согласно григорианскому календарю. Новый год наступит через 289 дней. У православных христиан Прощенное воскресенье и день Герасима Грачевника. Узнаем о них подробнее, а также расскажем, какие еще праздники отмечают 17 марта в России и мире, и вспомним памятные даты, выпадающие на этот день.

Какие церковные праздники отмечают 17 марта

Восточные христиане 17 марта 2024 года будут отмечать сразу несколько праздников:

День памяти благоверного князя Даниила Московского. В этот день поминают князя, который стал основателем Данилова и Богоявленского монастырей, а также построил храм Святых Петра и Павла в Москве.

Проводы Масленицы. Седьмой день народных празднований. В воскресенье обычно сжигают чучело зимы и последний день пекут и едят блины. На площадях продолжаются гуляния и ярмарки.

Прощеное воскресенье. Православные в этот день отправляются на службу в храм и просят прощения у единоверцев перед началом Великого поста. Запрещено заниматься физическим трудом и делать домашние дела, положено помогать всем нуждающимся.

Герасим Грачевник. Христиане чтут память святого Герасима Иорданского. Поскольку в это время начинают прилетать грачи, то для них мастерят скворечники. Хозяйки пекут печенье в виде этих птиц в качестве угощения для малышей. Считается, что такое лакомство оберегает детей от нечистой силы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Православные праздники 17 марта

Какие праздники приходятся на 17 марта в России и мире

17 марта в России и мире также отмечаются следующие праздники:

День работников ЖКХ в России;

День Святого Патрика в Ирландии;

День эвакуации в Бостоне;

День подлодки (не путать с Днем подводников);

День тайского бокса;

День разговоров шепотом;

День соленой говядины с капустой.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press День Патрика 17 марта

Приметы и обычаи для 17 марта

17 марта славяне не только отмечали различные праздники, но и обращали внимание на то, что происходит вокруг. Для этого дня существует множество примет и поверий.

Какая погода в Прощенное воскресенье, такая будет и на Пасху.

Ясная холодная погода предвещает пасмурное сырое лето.

Сухая ясная погода сулит урожай ягод.

Девушки гадают на суженого — если утром выйти на улицу и встретить женщину, то в этом году будет свадьба.

Прилет грачей обещает скорую весну.

Если птицы вернулись в старые гнезда, то снег растает быстро.

Грачи сидят на возвышенностях — к бурному паводку.

Если в этот день надеть новую обувь, то будет болеть шея.

Если ночью из-за туч не видно звезды, то скоро наступит теплая погода.

Если грачи прилетают, но гнезда не вьют, то весна будет холодной.

Чтобы прогнать из дома нечисть, старшая женщина в семье должна сделать генеральную уборку.

Если рано утром увидеть летящего грача — жди удачи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Приметы 17 марта

Какие праздники и важные даты выпадают на 17 марта 2024 года

На 17 марта 2024 года приходятся следующие праздники и памятные даты:

1521 год — кругосветная экспедиция под командованием Фернана Магеллана высадилась на остров Хомонхон. Этот день считается датой открытия Филиппинского архипелага.

1611 год — из-за спора торговцев и покупателей на одном из столичных рынков польско-литовские оккупанты устроили резню. В Москве начался бунт.

1816 год — британское колесное судно приобретенное французом Пьером Андриелем и названное «Элиза» стало первым в мире пароходом, который пересек пролив Ла-Манш.

1845 год — английский изобретатель Стивен Перри получил патент на канцелярскую резинку. Изначально она предназначалась для того, чтобы скреплять пачки ценных бумаг, а также прикреплять рецепты к аптекарским склянкам. За 179 лет со дня изобретения технология изготовления этого канцелярского расходника почти не изменилась.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Годовщины 17 марта

1922 год — по указу Советов могила Александра Пушкина в Святогорском монастыре и усадьба поэта в селе Михайловском стали Государственным заповедником.

1950 год — коллектив ученых-химиков Калифорнийского университета в Беркли впервые в мире синтезировал искусственный радиоактивный химический элемент, получивший порядковый номер 98 в таблице химических элементов Д. Менделеева, обозначение Cf и название Калифорний.

1960 год — после долгих мытарств японским изобретателям удалось создать безопасные разноцветные приспособления для рисования, состоящие из флакона с чернилами и войлочного наконечника. Они поступили в продажу под названием Flo-Master.

1966 год — на космодроме Плесецк состоялся первый успешный запуск искусственного спутника «Космос-112», который был выведен на орбиту ракетой-носителем «Восток-2».

1980 год — члены кабинета министров Великобритании приняли решение бойкотировать XXII Летние Олимпийские игры в Москве.

1991 год — на Всесоюзном референдуме 75% избирателей проголосовали за сохранение СССР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Важные события 17 марта

В этот день появились на свет:

1834 год — немецкий изобретатель, конструктор первого в мире мотоцикла и одного из первых автомобилей Готтлиб Даймлер.

1836 год — российский психиатр, один из создателей невропатологии как отдельного направления в медицине, Алексей Кожевников.

1856 год — художник-символист и модернист, автор таких работ как «Царевна-лебедь», «Пан», «Шестикрылый серафим», «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный» Михаил Врубель.

1874 год — военный музыкант, композитор, автор более, чем 300 произведений, из которых стало известным только одно — вальс «Амурские волны», Макс Кюсс.

1908 год — советский писатель, журналист, автор «Повести о настоящем человеке» Борис Полевой.

1938 год — советский, французский и британский выдающийся танцор балета, с 1961 года — «невозвращенец» в СССР, руководитель балетной труппы Парижской оперы Рудольф Нуреев.

1948 год — американский фантаст, автор романов в стиле кибер-панк, создатель таких произведений как «Джонни-мнемоник», «Нейромант», «Мона Лиза овердрайв» Уильям Гибсон.

1951 год — американский актер, сыгравший в лентах «За бортом», «Танго и Кэш», «Обратная тяга», «Звездные врата», «Омерзительная восьмерка», «Глубоководный горизонт» Курт Рассел.

1957 год — режиссер, постановщик фильмов «Ты у меня одна», «Четвертая планета», «Все будет хорошо», «Перекресток», «Желтый карлик» Дмитрий Астрахан.

1969 год — британский дизайнер, создатель бренда «Alexander McQueen» Александр Маккуин.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Памятные даты 17 марта

В этот день мир покинули:

461 год — христианский миссионер, покровитель Ирландии Святой Патрик.

1680 год — французский писатель, философ, оставивший после себя множество афоризмов Франсуа VI герцог де Ларошфуко.

1741 год — французский поэт, автор колких и скабрезных эпиграмм, сделавших его персоной нон-грата на родине Жан Батист Руссо.

1921 год — инженер, один из создателей аэродинамики как отдельного направления науки Николай Жуковский.

1937 год — министр иностранных дел Великобритании, противник независимости Ирландии, обладатель Нобелевской премии мира «За свою роль в локарнских переговорах» Джозеф Остин Чемберлен.

1947 год — чехословацкий астроном, создатель карты лунной поверхности Карел Андел.

1956 год — старшая дочь нобелевских лауреатов Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри, физик, химик, дважды лауреат Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри.

2007 год — американский ученый, разработчик языка программирования Фортран Джон Бэкус.

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