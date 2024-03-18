Почему Навальный был не нужен Западу: Европе не нужны и другие русские

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отвечая на вопрос западного журналиста о кончине Алексея Навального, признанного экстремистом и террористом, Владимир Путин подтвердил информацию, которая прежде циркулировала в неофициальном порядке. Президент вспомнил, что когда ему сообщили о возможности обмена Навального на арестованных на Западе российских граждан, то он так быстро выразил свое согласие, что не дал собеседнику даже закончить фразу. Таким образом, возражений для подобного обмена с российской стороны не было. А потому и неожиданная смерть в заключении оппонента, да еще в ходе предвыборной кампании, была вдвойне не выгодна Кремлю.

Не успели

Не было большого секрета в том, кого Москва хотела бы обменять на Навального. В западной прессе уже обсуждали вариант, при котором в Германии мог быть освобожден российский гражданин Вадим Красиков, который был обвинен местным правосудием в ликвидации обосновавшегося в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, причастного к организации взрывов в московском метро. Однако, несмотря на тяжесть представленных улик, германские власти не удосужились даже интернировать международного преступника.

Москва неоднократно поднимала вопрос о вариантах такого обмена, в том числе и в ходе переговоров с США, пекущихся о судьбах своих агентов в России. Но в Вашингтоне, приказы которого в Берлине обычно выполняют бегом, вдруг стали вспоминать о немецком государственном суверенитете и о якобы невозможности давить в таком тонком вопросе на партнеров. Возникало стойкое ощущение, что на свободе (да еще на Западе) Навальный был не очень-то и нужен.

И пока тянулись переговоры, Навальный скончался. Как отмечал классик, плохо, что человек внезапно смертен. И это как раз тот случай.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный

А что же немцы

Мы далеки от конспирологических фантазий о том, что в немецкой клинике «Шарите» Навального могли начинить таинственными наночастицами, которые в нужное время сконцентрировались в оторвавшийся тромб. Но поведение немецких властей в отношении Навального действительно ставит немало вопросов.

Почему его, еще не совсем долечившегося, буквально выталкивали в Россию, хотя из Москвы шли настойчивые сигналы, что никто его там с распростертыми объятиями не ждет. К его срочной отправке в Россию даже подключилась жена Юлия. Поговаривали, что видные немецкие политики, включая фрау Меркель, якобы давали ему некие гарантии. Только бы он отбыл на родину.

Иными словами, коллективному Западу был нужен эдакий мученик, за свободу которого собирались шумно и долго бороться. Но, видимо, «проект Навальный» был секретом для самого Алексея.

И, как мы видим, и с обменом его на интересующие Москву персоны также никто на Западе особо не торопился. Видимо, играть с Навальным там собирались вдолгую. Состояние его здоровья и возможный диабет никто во внимание не принимал.

Не обменяли хулигана

Злоключения Навального чем-то отдаленно напомнили историю с обменом советского диссидента Владимира Буковского. Был разгар холодной войны. И все коммуникации с Западом были осложнены. И тем не менее советский диссидент по договоренности с США и Великобританией был обменен на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, который после переворота Пиночета оказался в концлагере.

И никто не спрашивал генерала, хочет он или нет отпускать своего идейного противника в обмен на ненужного ему Буковского. Ни о каком чилийском суверенитете и речи не было. «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» И все тут.

Но живой и свободный Навальный на Западе реально никому не был нужен.

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