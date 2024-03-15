Украина воюет с российской культурой — своей-то нет

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Светлана Захарова

В Сеуле отменили выступления примы-балерины Большого театра народной артистки РФ Светланы Захаровой. Сделано это было в ответ на настоятельную просьбу Киева. Причем приглашение артистки было частным, а отменено на государственном уровне — Министерством культуры Кореи.

Любопытна официальная причина такого решения. «Показ балета Modanse отменен для обеспечения безопасности как зрителей, так и артистов. Мы приносим извинения всем, кто ждал этого выступления, и просим вашего понимания», — сообщил Сеульский центр искусств.

Формулировочка маловразумительная, мягко говоря. Тут уж простор для фантазии, вплоть до того, что из Киева могли пригрозить, мол, не отмените, мы за себя не отвечаем.

Культурное оружие Москвы

Конечно, зрители были разочарованы таким «пируэтом», это подтверждает и сама Светлана Захарова: «Интерес к нашему выступлению был большой. И, конечно, для организаторов гастролей и для зрителей, которые купили билеты, и для нас было обидно, что все сорвалось».

Тем более обидно, что этого выступления в Сеуле ждали аж 4 года. Оно неоднократно откладывалось из-за пандемии, и вот вмешалось что-то сравнимое по опасности с COVID-19. Казалось бы, где Сеул и где Киев. Ну выступит звезда мирового балета со спектаклем из жизни Коко Шанель. На Украине любят всё, что хоть немного приправлено ароматом Запада.

К тому же Светлана Захарова не только прима театра «страны агрессора», но и миланского театра «Ла Скала». Но, оказывается, по сведениям The Korea Times в обращении украинского посольства присутствовала такая мотивация: «Россия использует подобные мероприятия в качестве „культурного оружия“».

В принципе, всё, что написано, снято, поставлено и исполнено в России с высочайшим мастерством, можно априори рассматривать как «культурное оружие», включая всё наше многовековое наследие.

В чём же истинная причина отмены

Однако если разобраться, то мы поймём, что именно вызвало такую активную реакцию Киева. Разумеется, им плевать на фуэте, па-де-дё и аттитюд. Всё дело в самой балерине, её происхождении, убеждениях и мировом авторитете. Вот здесь мы и поищем причины той самой «опасности» для зрителей и артистов, о которой говорилось в релизе Министерства культуры Кореи.

Родилась Светлана Захарова в 1979 году на Украине — в городе Луцк. Окончила Киевское хореографическое училище. Ну как, теплее? Позже была принята в труппу Мариинского театра. В 2003-м перешла в Большой. Прима-балерина объездила с гастролями полмира, не забывая при этом и свою малую родину. За год до Майдана в 2013-м она танцевала на сцене Национальной оперы в Киеве в балете «Жизель».

Однако до этого она активно занялась политической деятельностью, была депутатом Государственной думы РФ. Затем в 2014-м официально поддержала Крымскую весну. Сегодня она входит в круг доверенных лиц Владимира Путина на выборах. Наконец, в 2023 году балерина была внесена в санкционный список Украины. Думаю, больше нет вопросов, какое именно «культурное оружие» так напрягло киевские власти.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Светлана Захарова

Стоит ли теперь становиться в позу

По реакции самой Светланы Захаровой на отмену можно судить, что это не стало для неё событием чрезвычайным. Обидно — да, но исключать такое было нельзя. Идет глобальное противостояние, не только на поле боя, не только в информационном пространстве. Идёт экзистенциальная битва мировоззрений, смыслов на всех уровнях и во всех сферах.

Что уж говорить о балете, который стал для всех нарицательным ещё во времена СССР. Означает ли это, что после таких отмен мы должны становиться в позу: мол, не хотите и сидите здесь со своим корейским балетом, а нам и дома хорошо. Не думаю.

С одной стороны, надо быть готовым к таким отменам, так как для наших оппонентов искусство всегда являлось проявлением «мягкой силы» и внедрением в сознание людей положительного образа России и её народа. И всё же надо стараться всячески поддерживать контакты и идти навстречу мировому культурному сообществу.

Следует и самим активнее устраивать международные форумы, сравнимые, допустим, с недавними Играми будущего в Казани или Всемирным фестивалем молодежи в Сочи, куда с большой охотой приехали гости и участники из многих стран мира, включая США. Время подсказывает, что сейчас нужно больше предлагать свои площадки. Они пригодятся и в будущем. А что касается отмен, они закончатся на поле боя, после нашей победы. И снова выстроятся очереди, чтобы прикоснуться к российскому искусству, как это было всегда.

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