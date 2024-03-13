Ну тупые! Что американцы думают о творчестве Задорнова

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Михаил Задорнов

Михаила Задорнова нет с нами уже больше шести лет, однако дело его, как говорится, «живет и побеждает». Наверное, простому американцу неприятно носить титул «тупого», которым наш сатирик однажды наградил заокеанских «партнеров». Да кому это было бы приятно. Но один американский блогер решил подняться над обидами и всерьез углубился в творчество русского писателя-сатирика. Он пересмотрел всего Задорнова, которого назвал «очень интересным персонажем», и пришел к удивительному заключению, что его «творческая эволюция иллюстрирует некоторые наиболее общие тенденции в российском обществе...»

Если говорить проще, в разные периоды карьеры Михаила Задорнова его главная фишка «Ну тупые!» отражала разное отношение к американцам в России. И, по мнению исследователя, творчество «стендап-комика» поддается периодизации.

В начале своего исследования американец выражает благодарность тем, кто погрузил автора в смысл самого понятия Nu Tupyje. Затем он рассматривает ранний период издевок Задорнова в адрес граждан США. Однако у некоторых американских читателей складывается впечатление, что сатирик едва ли не русофоб и шутки его скорее разоблачают своих же граждан. Ну посудите, законопослушный американец взвешивает в супермаркете товар и потом наклеивает ценник, согласно весу пакета. А что делает сообразительный россиянин? Ну как же, придерживает пакет на весу и таким образом экономит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще пример, в американском ресторане можно бесплатно продегустировать вино и, если оно не понравилось, уйти в другой ресторан. Наши бы непременно пользовались этой опцией и напивались, перемещаясь из заведения в заведение. Американцу такое в голову не придет. Ну тупые! Эту парадоксальную самоиронию американец воспринимает за акт саморазоблачения.

Автор исследования так и называет подобные монологи «нелестными для россиян». Американцы же вовсе не глупы, они просто «доверчивы». А россияне «умны» «потому, что используют это доверие ради личной выгоды». Не знаю, до какой степени всерьез блогер воспринимал шутки Задорнова. Может быть, он и вправду подумал, что так бы и было в самом деле, пусти россиян в американские супермаркеты?

Оказывается, за мнимым злоупотреблением американской доверчивостью и склонностью к обману может лежать тяжелое наследие прошлого. А именно «пагубные долгосрочные последствия политической системы, которая вынуждала людей лгать и обманывать ради выживания...» Тут уж ничего не попишешь, не столько советская система, пусть авторитарная, однако с вполне внятным законодательством и порядками, сколько беззаконие и беспредел 90-х не могли не оказать влияния на психологию граждан. Обедневшее и обездоленное население России живо откликалось на подобные шутки Михаила Задорнова. Нас обманули, почему же нам нельзя? Хотя бы виртуально, сидя на концерте знаменитого писателя-сатирика.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Михаил Задорнов

«Ну тупые» позднего Задорнова, по наблюдению американского исследователя, это уже совсем иное. Это попытка выдать отдельные частные недоразумения за системную глупость. Например, турист (очевидно, из США) принимает сейф за микроволновку. Или экипаж американского военного корабля принимает маяк за другой корабль. Блогер называет это просто «антиамериканизмом». И начало этого периода в творчестве писателя-сатирика, по его мнению, совпадает с натовскими бомбардировками Югославии в конце 90-х. В тот период отношение к США в самом российском обществе сменилось на преимущественно негативное.

Вообще же однажды найденная Михаилом Задорновым форма оставалась неизменной, а менялось лишь содержание, в зависимости от общественного запроса.

Конечно же, не мог блогер-исследователь пройти мимо знаменитого наблюдении Задорнова о том, что американец, заглянувший в комнату, скажет: «Nobody» (нет тела), а русский скажет: «Ни души». Здесь Brigadier не поверил, что это достаточное основание, чтобы считать русских более духовным народом. Но добавил, что, вероятно, так и не смог до конца разобраться в «невозмутимом юморе русских».

Каким мог бы стать юмор Михаила Задорнова сегодня, мы уже не узнаем. А может быть, ему бы и вовсе было не до смеха.

Читайте также:

Известная телеведущая раскрыла правду о поцелуе с Задорновым

В чем разница между русскими и украинцами: версия Леонида Кучмы

Смерти от рака, гибель в аварии: как сложились судьбы артистов «Аншлага»

«Озвучил свою позицию»: где сейчас живет Пореченков и что он говорил об СВО