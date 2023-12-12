В чем разница между русскими и украинцами: версия Леонида Кучмы Как Кучма еще раз отделил Россию от Украины и обидел всех монголов

Фото: president.gov.ua

Леонид Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма широко отмечает юбилей своего антинаучного труда «Россия не Украина». За двадцать лет, прошедших со дня выхода книги (что характерно — на русском языке), много воды в Днепре утекло, а ситуация в мире кардинально изменилась. Но бывший красный директор, отбывший два президентских срока, пытается развить свои старые идеи противостояния и непохожести двух братских народов. На этот раз, давая интервью британским журналистам, Кучма решил углубиться в древнюю историю.

Во всем виноваты монголы

Тонкий знаток исторических катаклизмов, Леонид Данилович остановился на разной, по его мнению, психологии русских и украинцев. Причем корни такого кардинального различия Кучма рассмотрел аж в XIII веке. В те печальные времена по землям Руси огненным катком прокатилась Золотая Орда хана Батыя. Причем не щадили монгольские тумены города ни в нынешней России, ни те, что расположены были на Украине. Все предавалось огню и мечу.

Кстати, фактически родной Кучме город Чернигов был взят без особого труда монголами в 1239 году. Однако это обстоятельство не мешает экс-президенту на голубом глазу утверждать, что психология россиян сформировалась под влиянием нагрянувших кочевников. Так и сказал: «Русский образ мышления произошел от монголов, которые управляли ранней Московией. Украина, наоборот, происходит из Киевской Руси».

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Леонид Кучма

Ликбез для экс-президента

Когда Михаил Задорнов пошутил, что «Украина вляпалась в Кучму», в Киеве смертельно обиделись. Между тем приведенная цитата самого Кучмы — лишняя тому иллюстрация. И дело даже не в том, что термин «Киевская Русь» был рожден в свое время по политическим соображениям. Опять-таки для укрепления связей с Малороссией и для успокоения тамошних элит.

Южные регионы Руси были полностью уничтожены ордынцами. И если на северо-востоке Руси был Александр Невский, сумевший договориться с Ордой и сохранить основы русской государственности, которая постепенно развивалась и укреплялась, то на землях нынешней Украины после серии набегов царил полный хаос. Любые властные институты перестали существовать. И спустя десятилетия, как отмечали направлявшиеся в Орду европейские эмиссары, на месте Киева были сплошные руины.

Как отмечал известный украинский историк-националист Грушевский, население было либо вырезано, либо разбежалось. А покинутые и разоренные места заселяли народы тюркского происхождения, в частности черные клобуки. Всякая связь с прежней Русью была утрачена. Даже былины о богатырях сохранились только на севере.

А вскоре значительные земли нынешней Украины были захвачены Литвой. Позже у нынешней Полтавы вообще возникло ханство во главе с сыном разбитого на Куликовом поле Мамая. Так что корни свои украинцам, темноволосым и кареглазым, как раз и надо искать в Золотой Орде.

«Русский язык вообще близок к татарскому»

Но технарь Кучма исторические труды вряд ли читал, а об истории собственной страны представление имеет явно почерпнутое из нынешних агиток. А там утверждают, что русские (кацапы) вообще не славяне, а являют собою генетическую смесь татар и угро-финнов. А в украинских пабликах на чистом русском языке уверяют, что наш язык вообще-то близок к татарскому. Так что выводы экс-президента еще не столь экстремистские.

Вот только между делом он еще обидел и монголов, представив их носителями зла. А это вообще в стиле украинских деятелей. Советнику офиса украинского президента Подоляку уже пришлось извиняться после того, как он объявил, что у китайцев и индусов слабый интеллектуальный потенциал. Как бы Кучме не пришлось теперь в Улан-Батор лететь с объяснениями.

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