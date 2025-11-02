Кучма высказал мнение о третьей мировой войне Экс-президент Кучма: третья мировая вряд ли начнется с конфликта на Украине

Третья мировая война из-за конфликта на Украине вряд ли начнется, заявил бывший президент страны Леонид Кучма. По его словам, переданным ВВС, ядерное сдерживание является главным фактором безопасности.

Как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наш конфликт точно когда-то закончится, а третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется, — считает политик.

По словам Кучмы, для него осень 2025 года определяется двумя главными словами, связанными с Украиной, — «надежда» и «тревога». Он также не исключает, что зима для Украины может оказаться очень тяжелой. Он объяснил, что надежда связана с тем, что есть признаки, позволяющие надеяться, что конфликт приближается к завершению, а тревога — потому что он еще не закончился. По его словам, в единстве, необходимом для борьбы, уже появились трещины.

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что политическая судьба президента Зеленского оказалась под серьезной угрозой. По мнению эксперта, администрация США стала рассматривать украинского лидера как помеху для мирных переговоров.