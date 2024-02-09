Известная телеведущая раскрыла правду о поцелуе с Задорновым Ведущая «Аншлага» Дубовицкая заявила, что не целовалась с Задорновым

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала историю с «поцелуем» с сатириком Михаилом Задорновым, про которую он писал в одной из своих книг. В интервью Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека» она призналась, что тот случай был приукрашен и на самом деле никакого поцелуя не было.

Во время беседы Корчевников зачитал отрывок из книги Задорнова, в котором рассказывалось о поцелуе юмориста и ведущей в телефонной будке. Сатирик также утверждал, что его связывали с Дубовицкой сильные романтические чувства. Однако, по словам артистки, случай в телефонной будке действительно был, но совсем не такой, каким его описал Задорнов.

К этой телефонной будке подбежал маленький, совсем маленький котенок, и я этого котенка взяла. Вот это было на самом деле. А все остальное — это уже кто-то придумал. Задорнов... Вот жалко, конечно, что он так рано ушел из жизни, — призналась Дубовицкая.

Актриса Мария Аронова, сыгравшая в фильме «Лед», назвала сцену поцелуя с партнером по съемкам Александром Петровым одной из своих любимых. По ее словам, она чрезвычайно высоко оценивает Петрова как актера и считает его грандиозным артистом. Аронова отметила, что впервые увидела коллегу по цеху в одной телеработе, где он плакал над умирающей матерью своего героя, и поразилась его игре.