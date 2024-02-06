Аронова поделилась впечатлениями от поцелуя с Александром Петровым Актриса Аронова назвала любимой сцену поцелуя с Александром Петровым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Аронова

Актриса Мария Аронова, сыгравшая роль тренера в музыкально-спортивной трилогии «Лед», считает сцену поцелуя со своим партнером по съемкам Александром Петровым одной из своих любимых, пишет «Газета.Ru». В беседе с изданием Аронова назвала Петрова «грандиозным артистом».

Как отмечает издание, Петров ранее заявил, что самым запоминающимся поцелуем в кино для него стал эпизод с Ароновой в фильме «Лед 2».

Это прекрасная сцена, замечательная. И как Сашенька играет в этой сцене — это необыкновенно. Как он растерян, как он не понимает, что она от него хочет. <...> Это одна из моих любимых сцен, — подчеркнула актриса.

Она добавила, что чрезвычайно высоко оценивает Петрова как актера. По словам Ароновой, впервые она увидела его в одной из телеработ, где он плакал над умирающей матерью своего героя. Актриса призналась, что этот эпизод поразил ее, и дал повод считать Александра «абсолютным событием» и «грандиозным артистом».

Финальная часть трилогии «Лед» выйдет в прокат 14 февраля. Александр Петров исполняет в фильме роль спортсмена Саши Горина, а Мария Аронова играет тренера Ирину Шаталину.

Ранее Мария Аронова исполнила роль Атаманши в фильме «Бременские музыканты». Помимо съемок в кино актриса участвует в спектаклях театра Вахтангова.