«Озвучил свою позицию»: где сейчас живет Пореченков и что он говорил об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Пореченков

Сегодня, 2 марта, Михаилу Пореченкову исполнилось 55 лет. Актер, известный по сериалам «Ликвидация», «Спецназ», «Белая гвардия», «Агент национальной безопасности» и многим другим, не раз отмечал в интервью, что добился успеха в карьере благодаря колоссальной работоспособности и покладистому характеру. Как живет Пореченков, что он говорил об СВО и какой проект с его участием выйдет в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Почему Пореченков не стал военным

Пореченков вспоминал, что в школе учился плохо, больше любил тренировки по боксу и даже получил звание кандидата в мастера спорта в этом единоборстве. После выпуска из общеобразовательного учреждения он решил стать военным и пошел в военно-политическое училище в Таллине. Однако из-за плохого поведения Пореченкова отчислили за несколько дней до вручения дипломов.

«Мне постоянно говорили: по-моему, тебе здесь не место. В конце концов я не сдал марксизм-ленинизм и еще что-то. И меня отчислили с формулировкой „по нежеланию учиться“», — спустя годы пояснил актер.

Тогда Пореченков решил поступить в Ленинградский государственный институт театра и вскоре начал выходить на сцену в компании Константина Хабенского и Михаила Трухина. Вскоре талант актера заметили и начали приглашать в кино. Настоящий успех пришел к Пореченкову после главной роли в сериале «Агент национальной безопасности», куда его пригласили из-за внешности.

После выхода этой картины актера начали приглашать в другие крупные проекты. Почти каждый год Пореченков снимается в пяти-шести проектах. Он объясняет такую востребованность у режиссеров уживчивостью с коллегами на съемочной площадке и необыкновенной работоспособностью.

«Тебе всегда дают шанс, но надо быть к нему готовым. Фигачить должен, как папа Карло, все время, чтобы постоянно быть в форме. Надо браться за любую работу. Вот говорят про меня: что он так много в сериалах снимается? Зато я накопил колоссальный опыт: могу работать с любым режиссером и любым сценарием, могу диалоги сам дописывать, могу как каскадер отработать, могу свет поставить. Я все могу», — говорит о своей работе Пореченков.

Сколько детей у Пореченкова

Пореченков — многодетный отец, у него пятеро детей: внебрачный сын Владимир, дочь Варвара от первой жены Екатерины и трое детей от второй супруги Ольги — Михаил, Мария и Петр. Старшие пошли по стопам отца и стали актерами. Владимир сейчас играет в МХТ имени Чехова и снимается в кино. Михаил учится на режиссера, а младшая дочь Пореченкова Мария мечтает о карьере актрисы. Актер признается, что дает своим наследникам полную свободу выбора.

«Своим детям я говорю: „Не расслабляйтесь!“. Вас ждет сложная, напряженная, но возможно очень интересная жизнь. А пройдет она очень быстро. Даже не заметишь, а потом рааааааааааз — и пора на пенсию! Будьте добры, работайте, учитесь, дерзайте. И любите — вот, что главное!» — делился актер в интервью «ОК».

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Михаил Пореченков

Что Пореченков говорил об СВО

После начала СВО Пореченков стал волонтером: он собирал гуманитарную помощь и доставлял ее российским военным в зону боевых действий. Актер рассказывал, как поддерживает участников спецоперации.

«Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении — у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой», — делился Пореченков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Пореченков даже был готов пойти добровольцем на СВО, но он был снят с воинского учета из-за возраста. В одном из интервью актер высказал мнение, что российским звездам стоит четко определить свое отношение к спецоперации. Он считает, что каждому «придется сказать, в каком он окопе, — отсидеться не получится».

«Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом», — заявил Пореченков.

Какой проект с Пореченковым выйдет в 2024 году

В феврале 2024 года стало известно, что Пореченков снялся в комедийном сериале «Купцы и дети» вместе с сыном Олега Табакова Павлом. Звезда «Ликвидации» сыграл консервативного отца главного героя, у которого взгляды социалиста и анархиста. Съемки проходили в Тамбове в «Усадьбе Асеевых».

«Это без преувеличения особенный для меня проект, потому что не каждый день доводится сняться в историческом сериале, чтобы он при этом был еще и хорошей комедией. Меня сразу очень подкупила история, потому что она свежая, дерзкая, задорная. Работать над сериалом было одно удовольствие. Надеюсь, зрители получат не меньше удовольствия от просмотра», — цитировали Пореченкова в пресс-релизе картины.

Где сейчас живет Пореченков

Актер с семьей живет примерно в 20 км от Москвы в двухэтажном бревенчатом доме в поселке Толстопальцево, интерьером которого занималась супруга актера Ольга. Купеческий стиль и старинная мебель сочетаются с современными техникой и освещением. Пореченков не раз хвалил жену в беседах с журналистами.

«Мужчина полностью себя реализовать без семьи не может. Он должен почувствовать себя любимым, должен ощутить себя главой семьи, отцом, дедом — это всё этапы его роста, внутреннего совершенст­вования. Другого пути становления мужчины я не знаю. Нет, я никого не агитирую — по-разному люди живут. Но для себя я и мои друзья выбрали именно такой путь. И пускай Господь нам в этом помогает. Стратегические решения мы с женой принимаем вместе. А тактика — конечно, на ней. Я считаю, семья — это божественное предназначение женщины», — говорил он.

Михаил — верующий человек. Во многих вещах, по словам Пореченкова, он полагается на волю Бога. «Я пытаюсь пройти свой путь. Как Богу будет угодно, так все равно и будет. И хорошо бы, чтобы моя воля не помешала Его воле. Будем делать что надо, и будь что будет. А критики бояться... Откуда мы знаем, из какого сора растут стихи? Пускай актер будет каким угодно, главное — он не должен быть таким, как кто-то другой. В этой разности и есть прелесть», — делился мнением актер.

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