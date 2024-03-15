Как румыны захотели откусить кусок от наших замороженных миллиардов

Фото: IMAGO/Alexander Limbach/Global Look Press

После того как румынский ученый объявил свой язык первым на земле, нас уже, казалось бы, ничего не должно удивлять в этой стране. Но вот опять случилось: румыны предстали ослепленными золотым блеском. Блеском того золота, что в далеком уже 1916 году было вывезено на хранение в Россию, потому как Бухарест опять поставил не на ту лошадь. Надеялся выиграть с Антантой, но румыны не выдержали первого же удара немцев с австро-венграми.

В ходе следующей мировой войны румыны опять ошиблись, став союзниками нацистской Германии. Но щедрый Советский Союз освободил дружественный тогда народ от выплат репараций в $4 млрд. Как выясняется, напрасно.

Блеск желтого металла

Самое смешное, что призыв вернуть некий золотой запас Румынии родился в недрах уходящего Европарламента, который через пару месяцев будет переизбран. Выяснилось, что нет в такой ситуации у парламентариев, одной ногой стоящих за порогом, других забот, как вернуться к запутанной истории с румынским золотом, история которого время от времени всплывает, как чудовище озера Лох-Несс.

Прежде всего, никто не может понять, сколько золота было вывезено. Есть сведения, что в закромах Национального банка Румынии, который по сути был независимой частной конторой, хранилось не более 64 тонн золота. Но на практике разговор шел о транспортировке не то 130, не то даже 150 тонн. Притом, что в смуте нашей Гражданской войны документы были утрачены. Да и золотой запас переходил из рук в руки — то был Колчака, то у белочехов. Кстати, вопрос о попадании и судьбе имперского золота в Чехии также до конца не прояснен.

Потом уже СССР несколькими траншами золото румынам возвращал, но какие между друзьями были скрупулезные расчеты? Потом уже Николай Чаушеску потребовал вернуть 93 тонны, чем очень расстроил Брежнева. Словом, кто во что горазд. Цифры, учитывая пронесшиеся исторические бури, можно называть любые. Какие кому нравятся. Правда, по договору, подписанному президентами Путиным и Илиеску в 2003 году, запутанный вопрос должен был быть рассмотрен историками обеих стран. Но мы видим, какие в Румынии прогрессивные ученые.

Фото: Stefanjurca/CC BY-SA 2.0/Wikimeida Национальный банк Румынии

Как украсть 300 млрд евро

Думается, история с румынским золотом — это плод мучительных поисков в Европе путей к тому, чтобы максимально безболезненно присвоить наши замороженные в европейских банках миллиарды. Пока европейские финансовые воры напоминают героиню басни «Лиса и виноград». И так подойдут к вопросу, и эдак. И хочется, и колется, и традиционное право не велит.

Нужны какие-то благовидные предлоги, чтобы, так сказать, по справедливости. И тут вскипает обида за румын. Тот факт, что золотые запасы ряда европейских стран с концами осели в сейфах американского хранилища Форт Нокс, не в счет. Равно как и скандалы с обнаружением там вместо европейских слитков кирпичей, выкрашенных золотой краской. Это, как мы знаем, другое. Вполне демократическая история.

А вот под предлогом необходимости вернуть золотишко румынам можно попробовать ковырнуть наши богатства. И попытаться создать новый прецедент.

Тут и французы оживятся

Вообще взаимные финансовые претензии стран и народов друг к другу — благо исключительно для мировых юридических контор. К слову, мы же помним, как в той же Франции были целые общества наследников инвесторов, кто вложился в бумаги еще Российской империи. Суммы они собирались получить грандиозные с разными процентами.

Но вот правительства двух стран вопрос вроде бы урегулировали. И новая Россия выплатила вкладчикам в общей сложности $400 млн. Однако до сих пор разочарованные «халявщики» требуют финансовой добавки. Вот завтра и они потребуют отстегнуть им что-то от наших замороженных средств.

Так что твердость наших властей понятна. А то ведь можем о невыплаченных румынами репарациях вспомнить. Вон поляки до сих пор что-то с немцев надеются получить.

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