Русские десантники сорвали выступление Макрона

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global look Press

Эммануэль Макрон

У французского президента, вероятно, произошло фиаско в прямом эфире. Видимо, вдохновленный успехом интервью, данных президентом Путиным, хозяин Елисейского дворца также решил активно сыграть на медийном поле. Тем более что после его пафосных обещаний ввести войска на территорию Украины и «послать ребят под Одессу» от его выступления ждали каких-то сенсационных откровений.

Но месье Эммануэль ограничился дежурной демагогией типа заявлений, что нельзя допустить победы России, которая, дескать, представляет для Европы экзистенциальную опасность. Весьма характерно, что на Западе уже не говорят, что «Россия должна проиграть», а ограничиваются пожеланием, что Россия не должна победить. Но что случилось с позицией самого Макрона?

Наши положили французов у границы

О вчерашнем массированном нападении ВСУ при поддержке террористов в атлантических столицах знали заранее. Это был тот самый сюрприз, который нам обещали и сами украинцы, и их западные покровители. И само нападение выглядело не как попытка прорыва, а как практически войсковая операция, участники которой искали слабину в нашей протяженной обороне для массированного прорыва вглубь российской территории и временного там закрепления в чисто пропагандистских целях.

Есть версия, что Макрон уже в ходе своего интервью ждал вестей о хотя бы локальном успехе такой операции, чтобы заявить о том, что украинские силы и сами готовы одерживать победы и что их надо только всемерно поддержать. А потому нет никаких красных линий.

Но все пошло не так. Нападение было отбито, силы вторжения понесли потери на уровне полутора тысяч бойцов. Фиксируются значительные потери бронетехники. Оказались окончательно уничтоженными две французские САУ Саеser.

Фото: МО РФ

Это еще только начало

Не иначе как скоро во Франции появятся некрологи о безвременно скончавшихся полковниках или о погибших майорах при восхождении в Альпах. Вряд ли власти смогут ограничиться, как было недавно, скорбной миной по поводу «двух убитых французских волонтеров». Тем более что уже в ближайшее время «Искандеры» могут полететь по местам выявленной дислокации наемников.

Пойдет ли такой урок Макрону впрок? Ведь, по некоторой информации, на территории Румынии развернуты подразделения французских сил специального назначения, которым до той же Одессы, о которой постоянно вспоминает Макрон, всего один дневной переход на современной технике.

Символично, что во время нашей гражданской войны именно в Одессе базировались французские оккупационные силы. И сейчас Париж хищно поглядывает на ведущий украинский порт с большим оборотом грузов. Есть подозрение, что они начинают соперничать за контроль над портом с британцами. Так что соблазн, как отмечал Владимир Путин, набивать карманы за счет политики неоколониализма по-прежнему высок.

Кровавая предвыборная игра

Есть серьезное подозрение, что многочисленные воинственные заявления Макрона в значительной степени направлены на перелом предвыборных настроений в стране. В июне пройдут выборы в Европарламент, а рейтинг партии президента не превышает 18%. Увеличить шансы, по мнению окружения Макрона, можно только путем нагнетания атмосферы опасности, которой готов мужественно противостоять президент.

Но такая политика способна, наоборот, привести Макрона с политическими соратниками в ловушку.

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