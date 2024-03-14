Праздники 14 марта: отправляемся на шопинг, дарим книги, помогаем животным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

14 марта 2024 года

14 марта — 74-й день 2024 года и середина первого месяца весны. Давно задумывались о четвероногом друге? Или хотите порадовать себя и близких необычным угощением? Что ж, сейчас самое подходящее время. Рассказываем, какой праздник отмечают 14 марта в России и за рубежом, и делимся интересными фактами об этой дате: от примет до памятных событий.

День православной книги — праздник 14 марта в России

В России 14 марта — праздник церковного книгопечатания, или День православной книги. Его отмечают вот уже 15 лет, с 2009 года. Он учрежден по инициативе РПЦ и приурочен к годовщине издания «Апостола» в 1956 году — первой книги, опубликованной при Московском печатном дворе. Издателем выступил первопечатник Иван Федоров. «Апостол» представляет собой сборник стихов из Священного Писания, исполняемых во время служб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День православной книги проводятся культурно-воспитательные мероприятия:

встречи с литераторами и священнослужителями;

книжные ярмарки;

публичные чтения духовной литературы;

поэтические вечера.

Отдельного упоминания заслуживает главная традиция праздника — проведение акции «Подарите книгу детям». Она проводится ежегодно и организовывается РПЦ в сотрудничестве с сетями книжных магазинов. Любой желающий может пожертвовать книгу — как духовного содержания, так и художественную — нуждающимся. Пунктами приема литературы становятся книжные магазины. По окончании сбора представители РПЦ распределяют книги по детским домам, школам, библиотекам. Так что 14 марта 2024 года каждый может совершить посильное большинству благое дело.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церковный праздник 14 марта

14 марта 2024 года — четвертый день Масленицы

Говоря о том, какой праздник справляют 14 марта 2024 года, нельзя не вспомнить про Масленицу. Масленичный четверг в народе называют Разгуляем. Ни о каких хозяйственных работах речь уже не идет. Им на смену приходят разнообразные развлечения: игры в снежки, кулачные бои и битвы на снежных крепостях, пение, катания на санках, прыжки через костер. Еще больше о Масленице и традициях Сырной седмицы читайте в нашей статье.

День рек — международный праздник 14 марта 2024 года

В число праздников 14 марта 2024 года входит Международный день рек, учрежденный экологическими организациями. Его справляют в разных странах мира, в том числе в России. Праздник приурочен к годовщине проведения международной противоплотинной конференции, состоявшейся в марте 1997 года. Тогда главным вопросом на повестке дня было строительство плотин в Бразилии.

Сегодня международный праздник 14 марта — это день проведения природоохранительных конференций и лекций. В детских садах и школах проходят классные часы, посвященные бережному отношению к природе. Экоактивисты устраивают акции. А в телевизионный эфир выходят фильмы, рассказывающие о последствиях возведения плотин, затопления плодородных земель, загрязнения водных артерий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День рек — международный праздник 14 марта 2024 года

Авдотья Весновка — народный праздник 14 марта

14 марта в России справляют праздник под названием Авдотья Весновка, он же — Авдотья Плющиха или Свистунья. Он совпадает с христианским днем поминовения святой мученицы Евдокии Илиопольской, жившей в I веке нашей эры. Всю молодость Евдокия пребывала во грехе. Но, однажды услышав, как странствующий инок читает вслух Священное Писание, она уверовала во Христа, раскаялась и приняла крещение. Евдокия удалилась в монастырь, где проводила время за молитвами и помощью нуждающимся. Святая приняла мученическую смерть: она была казнена за распространение христианской веры.

В народе Евдокию начали называть Авдотьей, а праздник 14 марта стал днем прихода весны (14 марта по новому стилю соответствует 1 марта в юлианском календаре). Снег тает и «плющится», начинают дуть теплые ветра. Отсюда и прозвища святой: Весновка, Плющиха и Свистунья.

Славяне привечали тепло, устраивали праздничные обеды. Девушки поднимались на возвышенности — пригорки и крыши — и пели веснянки. Мужчины брались за полевые работы. А женщины пекли печенье в виде ласточек. К слову, эту кулинарную традицию соблюдают и по сей день.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Печенье в виде птиц — традиционное угощение 14 марта

Приметы на 14 марта: что можно и нельзя делать

Праздник 14 марта считается подходящим временем для совершения покупок. По поверью, любые траты — даже крупные — полностью окупятся. Так что встретить Весновку можно за приобретением новой одежды и обуви.

В день почитания святой Евдокии, 14 марта 2024 года, нужно проявить особую любовь и сострадание к домашним животным. Считается, что так можно привлечь в дом счастье и достаток. Сделать доброе дело можно, поработав волонтером или отправив пожертвование в приют. А если вы давно планируете и готовы взять в семью собаку или кошку, 14-е число — подходящее время, чтобы забрать четвероногого друга домой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что можно и нельзя делать 14 марта

14 марта действуют и различные запреты. На Евдокию не стоит:

что-либо планировать — задуманное не осуществится;

рушить ласточкины гнезда и еще как-либо обижать птиц — иначе заболеешь оспой;

скупиться, отказывать в помощи просящим — это чревато бедами;

стричь волосы — к разлуке с любимым человеком;

выходить из дома после заката — можно навлечь на себя порчу.

Существуют и природные приметы, связанные с Весновкой. Так, если на 14 марта 2024 года выдастся хорошая погода, то и лето порадует теплом. А вот метель пророчит позднюю весну и неурожай.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Погодные приметы на 14 марта

Какие события произошли 14 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 14 марта. Продолжаем говорить про особенности этой даты и приведем небольшую историческую справку. На 14-е число пришлись следующие примечательные события:

1044 — началось строительство Новгородского кремля;

1730 — императрица Анна Иоанновна утвердила герб Санкт-Петербурга;

1920 — в Москве началось строительство Шуховской радио- и телебашни;

1954 — завершилось строительство Кольцевой линии московского метро;

2004 — Владимир Путин избран президентом на второй срок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Путин

Кто из знаменитостей родился 14 марта

В середине марта на свет появились многие выдающиеся личности. В их числе философы, астрономы, политики, актеры, спортсмены и не только. Вот некоторые из них:

Иоганн Штраус (1804–1849) — композитор, прославившийся многочисленными вальсами;

Люси Тейлор (1833–1910) — первая дантистка в истории США;

Пауль Эрлих (1854–1910) — основоположник химиотерапии;

Альберт Эйнштейн (1879–1955) — физик, создатель теории относительности, главная личность XX века в рейтинге журнала Time;

Владимир Фаворский (1886–1964) — художник, искусствовед;

Александр Гитович (1909–1966) — поэт, известен переводами китайской и корейской литературы;

Сергей Голицын (1909–1989) — писатель, мемуарист, строитель, участник ВОВ;

Акира Есидзава (1911–2005) — художник, популяризировавший искусство оригами;

Борис Черток (1912–2011) — ученый-конструктор, соратник Сергея Королева;

Николай Королев (1914–1974) — боксер, мастер спорта и чемпион Советского Союза;

Диана Арбус (1923–1971) — фотограф, входит в число самых влиятельных фотографов XX столетия;

Римма Жукова (1925–1999) — конькобежец, чемпионка СССР и мира;

Наина Ельцина (р. 1932) — супруга Бориса Ельцина, первая леди России (1991–1999);

Майкл Кейн (р. 1933) — оскароносный актер, писатель, продюсер;

Алексей Пажитнов (р. 1955) — программист, гейм-дизайнер, создатель «Тетриса»;

Наталья Суркова (р. 1967) — актриса театра и кино;

Нелли Уварова (р. 1980) — актриса театра, кино и дубляжа;

Бахтияр Артаев (р. 1983) — боксер, чемпион ОИ, национальный чемпион Казахстана;

Стеф Карри (р. 1988) — баскетболист, чемпион НБА и мира;

Ингрид Олеринская (р. 1992) — актриса кино;

Заурбек Сидаков (р. 1996) — борец вольного стиля, мастер спорта, чемпион ОИ и мира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ингрид Олеринская

Именины 14 марта

Завершая обсуждение праздников 14 марта 2024 года, скажем и про день ангела. Согласно святкам, именины отмечают:

Вот мы и выяснили, какой праздник выпадает на 14 марта 2024 года. Если вам хочется разнообразить досуг, испеките печенье в виде птиц. И не забудьте про главную традицию дня — благотворительность. Пожертвуйте книгу малоимущим или отправьте посильный донат в фонд помощи бездомным животным.

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