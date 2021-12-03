Юлиан предложил убрать Распутину и Пьеху из жюри «Суперстар!»

Заслуженный артист России Юлиан, который решением жюри покинул шоу «Суперстар!» на НТВ, предложил изменить состав судей. По мнению певца, вместо Стаса Пьехи и Маши Распутиной следует рассмотреть кандидатуры Дани Милохина и Ольги Бузовой. О том, почему некоторых членов жюри стоит убрать из проекта, Юлиан рассказал в беседе с NEWS.ru.

Выбывший из числа участников проекта «Суперстар!» на НТВ Юлиан пояснил, что не относится к шоу как к серьёзному вокальному конкурсу и не считает жюри в составе Стаса Пьехи, Маши Распутиной, Леры Кудрявцевой и журналиста Сергея Соседова авторитетным для себя.

Это же шоу, а не международный конкурс. И субъективное мнение четырёх человек, оценивающих музыку на уровне выражений «у меня пошли мурашки по коже» или «не нравится, потому что мурашек не было», других эмоций, кроме смеха, у меня не вызывает, — признался певец.

Юлиан напомнил, что в ходе ставшего для него последним эфира «Суперстар!», где артисты исполняли хиты не свойственного им жанра (выпуск назывался «Смена жанра, или Не в своей тарелке»), Маша Распутина сделала ему замечание. Исполнительница заявила, что для успеха номера Юлиану следовало бы «одеть кепочку». А Лера Кудрявцева упрекнула артиста в том, что он «спел по-юлиановски».

А как кто я должен был спеть? И «кепочку надеть» было бы сменой одежды, а не жанра. Уж очно не «фабриканту» Стасу Пьехе меня судить и ставить мне «пшик» (низшая оценка в шоу. — NEWS.ru). Нужно было Ольгу Бузову или Даню Милохина посадить в жюри оценивать меня и моих коллег, выступающих на большой сцене по 20–30 лет. Я бы ещё громче смеялся, если бы Бузова поставила мне «пшик», — пошутил певец.

Авторитетными членами жюри, по мнению Юлиана, могут быть только артисты уровня Александра Градского или Людмилы Зыкиной. Также исполнитель предложил создателям шоу «Суперстар!» в новом сезоне включить в проект зрительское голосование, поскольку реакция публики, отметил он, для любого артиста ценнее всего.

Юлиан поблагодарил поклонников за поддержку в соцсетях и призвал их не расстраиваться. Он подчеркнул, что считает свой уход из шоу не поражением, а победой.

Иногда уйти даже лучше, чем остаться. Так что для меня это победа. Я, считаю, по-королевски ушёл. Никакой обиды нет. Только удивление от неавторитетного для меня жюри, — резюмировал артист.

Ранее Юлиан заявил, что его незаслуженно засудили на «Суперстаре». Он отметил, что, в отличие от Стаса Пьехи, у которого есть «лишь премии от радиостанций», Юлиан может гордиться государственными наградами.

Также певец отказался считать члена жюри «Суперстара» Сергея Соседова музыкальным критиком. Артист заявил NEWS.ru, что тот «поёт совершенно мимо нот» и не может, по мнению Юлиана, судить об уровне профессионализма исполнителей.