«Мы не в ответе за Руссо»: Кудрявцева отреагировала на иск Пригожина

Ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева ответила Иосифу Пригожину, который заявил о намерении подать в суд на шоу и на Авраама Руссо, обвинившего продюсера в создании проблем в его карьере. В беседе с NEWS.ru Кудрявцева заявила, что создатели передачи «не в ответе за то, что говорят герои», и отказалась стать посредником в примирении Руссо и Пригожина, предложив им самим «решить все вопросы».

Выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Авраама Руссо, который в очередной раз рассказал о покушении на него в 2006 году и о том, что Иосиф Пригожин якобы препятствовал успешному развитию его карьеры, вышел в эфир НТВ 14 ноября. После этого, как сообщают «Аргументы и факты», Пригожин решил подать в суд на певца и обратился за юридической помощью к адвокату Сергею Жорину. Продюсер утверждает, что исполнил все свои обязательства перед Руссо в рамках заключённого с ним контракта.

В беседе с NEWS.ru ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева сняла с себя ответственность за то, что говорил в эфире её передачи Авраам Руссо.

По-моему, это обвинения в адрес Авраама Руссо. И мы не в ответе за то, что говорят наши герои, — отметила Лера Кудрявцева.

Ведущая отказалась помирить Руссо и Пригожина, пригласив участников спора в программу «Секрет на миллион» или шоу «Звёзды сошлись», которую Кудрявцева также ведёт на НТВ.

Пусть они решают свои вопросы сами, — подчеркнула телеведущая.

Ранее Иосиф Пригожин призвал не спасать звёзд от банкротства, которое угрожает артистам в 2022 году в связи с сокращением концертов и доходов из-за пандемии коронавируса. По мнению продюсера, в российском шоу-бизнесе «много лишних людей», поэтому он предложил отпустить ситуацию на самотёк.