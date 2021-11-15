«Лишние люди»: Пригожин призвал не спасать звёзд шоу-бизнеса от банкротства

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru заявил, что звёзд шоу-бизнеса не надо спасать от банкротства, которое угрожает артистам в 2022 году из-за резкого сокращения числа концертов в связи с пандемией коронавируса. Он призвал пустить ситуацию на самотёк. По мнению Пригожина, в российском шоу-бизнесе «много лишних людей».

Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса нет, — заявил продюсер.

Пригожин напомнил, что заговорил о бедственном положении концертной индустрии одним из первых. На его заявление резко отреагировал музыкант Сергей Шнуров, что повлекло за собой полемику, переросшую в целую серию взаимных обвинений.

Я однажды сказал, что индустрия находится в бедственном положения, так Шнур меня оболгал, и рикошетом осколки полетели на Валерию. При этом он сейчас за огромные деньги выступил перед такими же, как он, в Дубае. Представляете, дети, жёны, мамы сидят — и выходит Шнур, и звучит его мат-перемат. Мне не хочется это видеть просто никак. Люди приводят детей на Моргенштерна и говорят: «Здесь дети. Что вы матом ругаетесь?» Так зачем вы ведёте их на его концерты? — задался вопросом Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, сколько могут заработать звёзды шоу-бизнеса на новогодних корпоративах в декабре 2021-го. Опрошенные эксперты в один голос заявили о многократном сокращении числа желающих пригласить артистов на праздничные мероприятия, однако самые популярные представители шоу-бизнеса сохраняют шансы сформировать финансовый задел на 2022 год. Одним из наиболее высокооплачиваемых артистов стал певец Григорий Лепс.