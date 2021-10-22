«Я как шахид — не боюсь ничего»: Пригожин о бое со Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал бой актёра Никиты Джигурды с депутатом Виталием Милоновым, а также заявил о готовности подраться с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Это цирк, настоящая клоунада. Я видел, как этот сумасшедший Джигурда с Милоновым дрался. Не хотел бы я? Я же не похож на сумасшедшего. Наши разногласия со Шнуровым — наше личное дело. Я называю все эти бои капустником. Когда ты выпил, это можно ещё воспринимать, но в здравом уме — нет. Мы серьёзные люди. Я могу над собой посмяться, у меня хорошее чувство юмора, но я не готов быть посмешищем, — сказал Пригожин в разговоре с NEWS.ru.

Однако в то же время музыкальный композитор заявил, что только в поединке сможет разрешить все свои разногласия со Шнуровым.

Человек повёл себя крайне неприятно по отношению не только ко мне, но и к женщине. Он меня оскорбил и написал заявление. Это просто наивысшее свинство. В этой ситуации можно было бы встретиться и выяснить отношения, — отметил он.

При этом Пригожин признался, что не боится своего оппонента.

Я как шахид — не боюсь ничего. Я знаю, что мы не бессмертные. Я знаю, что рано или поздно придёт час расплаты для каждого из нас за грехи, за всё. Вопрос лишь в том — когда это произойдёт и как. Лучше до кошмара умереть, чем в нём жить, — заключил Пригожин.

Последний конфликт между Пригожиным и Шнуровым произошёл на почве оскорбительных стихотворений в адрес супруги продюсера Валерии. В своих колких стихах Сергей Шнуров называл певицу бабкой, сытой моськой, тётей Лерой и намекнул, что она поёт под фонограмму.

Ранее сообщалось, что актёр Никита Джигурда рассказал, почему не хочет выходить в октагон с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, а также вызвал на поединок депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.