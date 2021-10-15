Я защищал Артёма, когда он «подзюбил»: Джигурда о новом сопернике для боя
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:43, 15 октября 2021
Никита ДжигурдаФото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Актёр Никита Джигурда рассказал, почему не хочет выходить в октагон с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, а также вызвал на поединок депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Его слова передаёт «РБ Спорт».
По словам Джигурды, он слишком любит Дзюбу, поэтому не будет с ним драться. Он отметил, что хотел бы видеть в качестве своих оппонентов людей, с которыми у него был конфликт.
Я люблю Дзюбу, я один из первых, кто встал на его защиту, когда он немного «подзюбил», не буду с ним драться, — сказал Джигурда.
Кроме этого, шоумен вызвал на бой бывшего боксёра Николая Валуева.
Я вызываю на бой со мной Колю Валуева. Но по лицу не бить! Дерёмся так же, как и с Милоновым — по голове нельзя бить, — отметил Джигурда.
По словам актёра, бой с Валуевым мог бы стать отличным шоу.
Ранее Джигурда победил депутата Виталия Милонова в поединке, организованном промоушеном «Наше дело».
Также сообщалось, что актёр Никита Джигурда прокомментировали свой боксёрский поединок с депутатом Виталием Милоновым. Он признался, что уважает политика за то, что тот не отказался драться, в отличие от Пригожина, Соловьёва и Жорина.