Я защищал Артёма, когда он «подзюбил»: Джигурда о новом сопернике для боя

Актёр Никита Джигурда рассказал, почему не хочет выходить в октагон с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, а также вызвал на поединок депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Его слова передаёт «РБ Спорт».

По словам Джигурды, он слишком любит Дзюбу, поэтому не будет с ним драться. Он отметил, что хотел бы видеть в качестве своих оппонентов людей, с которыми у него был конфликт.

Я люблю Дзюбу, я один из первых, кто встал на его защиту, когда он немного «подзюбил», не буду с ним драться, — сказал Джигурда.

Кроме этого, шоумен вызвал на бой бывшего боксёра Николая Валуева.

Я вызываю на бой со мной Колю Валуева. Но по лицу не бить! Дерёмся так же, как и с Милоновым — по голове нельзя бить, — отметил Джигурда.

По словам актёра, бой с Валуевым мог бы стать отличным шоу.

Ранее Джигурда победил депутата Виталия Милонова в поединке, организованном промоушеном «Наше дело».

Также сообщалось, что актёр Никита Джигурда прокомментировали свой боксёрский поединок с депутатом Виталием Милоновым. Он признался, что уважает политика за то, что тот не отказался драться, в отличие от Пригожина, Соловьёва и Жорина.