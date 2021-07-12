Кина не будет, концертов тоже: россияне могут остаться без зрелищ в 2022-м

Российские регионы стали массово усиливать ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Систему входа на массовые мероприятия по QR-кодам с 1 ноября вводят, в частности, власти Санкт-Петербурга, Тувы, Тульской и Саратовской областей. Ряд экспертов считают недостаточными даже эти меры по сдерживанию COVID-19 и призывают незамедлительно объявить карантин. Новые ограничения ударят и по развлекательной отрасли, представители которой снова бьют тревогу. По оценке Сергея Бабича, гендиректора международного форума концертной индустрии Colisium, который служит дискуссионной площадкой между музыкантами, организаторами концертов и чиновниками, оборот индустрии в первой половине 2021 года рухнул примерно на 85–90% по сравнению с результатами 2019 года. Что будет с индустрией развлечений — кино, театрами, концертами, музеями — в 2022 году, кто из артистов уже отменил выступления на год вперёд и почему в России «спасительная» система прохода на мероприятия по QR-кодам работает не так эффективно, как в остальном мире, узнал NEWS.

Почему COVID-free в России и Европе — две большие разницы

С самого начала пандемии и связанных с ней ограничений, введённых в марте 2020 года, развлекательная сфера понесла огромные потери. Были отменены или перенесены крупные фестивали, показы спектаклей, премьеры и прокат кинофильмов, концерты. Организаторы, омбудсмены и артисты жаловались на ситуацию, однако изменить её власти не сочли возможным из-за эпидемиологической обстановки. Со временем ограничения стали ослабевать, и тотальную самоизоляцию сменили полумеры: например, в Москве театрам и кинотеатрам разрешили заполнять залы на 50% при условии соблюдения зрителями масочного режима, а вскоре появился и COVID-free-формат. Научившись жить по новым правилам, публика и организаторы мероприятий ожидали дальнейшего снятия ограничений, но надежды не оправдались.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники состоявшегося на днях круглого стола, организованного правлением Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), были вынуждены констатировать: ситуация вновь зашла в тупик. Они опять призвали власть помочь развлекательной отрасли выжить в сложившихся обстоятельствах. И признались, что не понимают, как работать с COVID-free-форматом в российских регионах.

В мире формат COVID-free означает, что на это мероприятие может прийти любое количество зрителей, без ограничения численности. Так работают сейчас мировые артисты в Америке и в Европе, где на стадионах собираются по несколько десятков тысяч зрителей. Однако в российских регионах COVID-free означает не более 25% заполняемости зала в 1000 мест. То есть это просто какие-то ограничения, которые надстроены над другими ограничениями. Вся нелогичность вводимых ограничений окончательно погубит нашу отрасль, — отметила омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

Лоза отказался о выступлений, Пригожин и Валерия «ждут и терпят»

Омбудсмен подчеркнула, что для системной деятельности отрасли в России необходимо разработать чёткий, единый регламент работы.

Работать с ограничением в 50% заполняемости зала просто нерентабельно. У нас окупаемость любого концерта или спектакля — это минимум 70–80% проданных билетов. На данный момент, уже почти два года, мы пытаемся работать с этими ограничениями в 50%, как-то адаптируя качество мероприятий и расходы, договариваясь с артистами, но это не решение нашей проблемы. Решение нашей проблемы — это открытие деятельности, это возможность свободно дышать и функционировать, — объяснила Шпигальских.

Пока же артисты, организаторы мероприятий и зрители вынуждены подстраиваться под постоянно меняющиеся ограничения и точечное введение запретов. Которые могут отличаться в разных регионах страны либо с учётом специфики конкретного вида искусства. К примеру, театрам нет необходимости получать разрешение на проведение каждого спектакля, а владельцы и арендаторы концертных площадок должны согласовывать каждое мероприятие.

Юрий Лоза Anton Belitsky/Global Look Press

Новые ограничения способны убить концертную отрасль​, — подтвердил в беседе с NEWS.ru певец и композитор Юрий Лоза.

Музыкант заявил, что не планирует никаких выступлений на 2022 год. По его словам, ограничения коснулись всех представителей шоу-бизнеса, в том числе в финансовом плане. Лоза отметил, что «проводить кассовый концерт при заполнении четверти зала нереально».

Звёзды эстрады с самого начала пандемии старались заострить внимание общественности на проблемах индустрии. Сильного отклика, однако, не последовало, поскольку тяжёлые времена наступили не только для культурных деятелей. В основном на отсутствие концертов жаловались представители старшего поколения звёзд, тогда как молодёжь смогла прожить 2020-й без финансовых потерь благодаря стриминговым сервисам и проведению онлайн-концертов.

Знаете, мне трудно говорить на тему того, загибается концертная деятельность или выдержит испытание, глядя на то, как продаются машины в нашей стране. Очереди стоят на Rolls-Royce! Мы непредсказуемы во всех своих проявлениях, не берусь делать прогнозы. Ситуация, конечно, нехорошая. Но что делать? Это же форс-мажор, — высказался в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.

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Он предположил, что выходом из ситуации может стать массовая вакцинация россиян, которая, как полагают эксперты, приведёт к выработке коллективного иммунитета. Дальнейшее усиление ограничений на проведение массовых мероприятий, считают представители развлекательной отрасли, может завершится полным крахом индустрии. Уже сейчас многие звёзды не рискуют даже планировать концерты, поскольку понимают, что выступления могут либо отменить в любой момент, либо кассовые сборы просто не окупят затраты на их проведение.

Иосиф Пригожин признался, что пока артисты «ждут и терпят». Он признал: содержать музыкальные коллективы, выплачивать зарплату в этих условиях становится всё сложнее и сложнее.