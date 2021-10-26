Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями года

Полина Гагарина и Олег Газманов стали лидерами рейтинга лучших эстрадных исполнителей 2021 года. Певец оказался более популярным у пожилых граждан, а артистка — у молодёжи, свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.

Гагарина возглавила список из шести лучших певиц с 17% голосов, обогнав Пелагею (13%). По 7% получили Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия.

При этом наибольшей популярностью Гагарина пользуется у молодёжи (26–34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%), а также людей старшего поколения (17%).

За Газманова голоса отдали 19% опрошенных. Второе место занял Баста (10%), третье место разделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%). Также в топ-6 вошли Леонид Агутин и Валерий Меладзе. За них проголосовали по 8% россиян.

Газманов особенно популярен у граждан в возрасте 60+ (30%), а также среди жителей сёл (24%) и городов с населением до 100 тысяч человек (22%).

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