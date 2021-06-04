Моргенштерн разругался с Реввой из-за первого места на сцене Премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/32937e9c-c585-11eb-93b3-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/muztv/

Премия МУЗ-ТВ завершилась грандиозным скандалом с участием Моргенштерна. Рэпер буквально вступил в схватку с Александром Реввой, признанным певцом года по версии телеканала.

Видео скандальной выходки Моргенштерна опубликовано в Instagram МУЗ-ТВ. Поклонники отметили, что Алишер Валеев изначально был на взводе, возможно, из-за проблем со здоровьем. Тем более, что Моргенштерн прибыл на мероприятия в инвалидной коляске, в которой и разъезжал по площадке до тех пор, пока не объявили певца года.

Ведущие назвали в числе номинантов Моргенштерна, но главную премию вручили Ревве, что заставило рэпера вскочить из инвалидной коляски и выйти на сцену. Моргенштерн был категорически не согласен с таким финалом и предложил ведущему Дмитрию Нагиеву по очереди назвать его с Реввой имена и по уровню шума в зале понять, кто тут настоящий победитель. Нагиев пытался было возразить, но скандальный музыкант требовал вывести на экраны результаты голосования, обвиняя руководство телеканала в нечестности.

Ксения Собчак, также выступавшая ведущей Премии, предложила Моргенштерну пройти тест на наркотики. Сам победитель Александр Ревва буквально еле стоял на ногах.

Я хочу присесть, мне коляска нужна, — заявил артист, завоевавший славу под псевдонимом Артур Пирожков.

Моргенштерн уже настолько вошёл в раж, что крикнул Ревве:

Да подавись ты своей тарелкой!

Закончилась церемония тем, что рэпер сам себе дал последнее слово и гордо заявил:

Победа — это не тарелка. Победа — это то, что на сегодняшней премии запомнят меня.

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак устроила публичную перебранку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая съязвила по адресу рэпера Моргенштерна и его подруги.