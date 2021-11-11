Лепс дороже Пугачёвой: раскрыты гонорары звёзд на новогодних корпоративах

«В декабре день год кормит», — шутили звёзды шоу-бизнеса ещё два года назад. Теперь артистам не до смеха, так как концертов и корпоративов в последний месяц 2021-го, по словам организаторов мероприятий, планируется крайне мало. К тому же «на пятки старому шоу-бизнесу», говорят промоутеры, наступают молодые блогеры, которые отбирают заказчиков у ветеранов сцены. Кто из звёзд сейчас наиболее востребован и сколько стоит пригласить певцов на новогоднее мероприятие, узнал NEWS.ru.

Число выступлений упало с 80 до трёх

Опрошенные нами эксперты в один голос заявили о многократном сокращении числа желающих пригласить звёзд на новогодние корпоративы в 2021 году. Вместе с падением спроса из-за пандемии коронавируса снизились и гонорары артистов, однако самые популярные представители шоу-бизнеса сохраняют шансы сформировать финансовый задел на 2022 год.

Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано «всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились». Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами, — рассказал NEWS.ru организатор концертов, гастролей и корпоративов звёзд первой величины Сергей Лавров.

Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Статус «подтвержденный концерт» означает, что заказчик выступления, забронировав нужную дату, вносит на счёт артиста или его представителя предоплату в размере 50–70% процентов от общего гонорара. Однако сегодня предоплата стала таким же пережитком сытого, допандемийного прошлого, как и плотное декабрьское расписание звёзд.

Другой звёздный промоутер, Юрий Борисов, объяснил, что если раньше о выступлениях на Новый год заказчики договаривались с артистами за 8–9 месяцев до мероприятия, начиная с весны, то сейчас стали звонить лишь в ноябре.

Осторожно говорят: мол, хотим такого-то артиста на 25 декабря на 22.00 в ресторан, имейте нас в виду. Но подтвердить мероприятие обещают за неделю до корпоратива. Боятся, вдруг объявят локдаун. И аванс обещают также внести потом. Платить вперёд сейчас никто (из заказчиков. — NEWS.ru) не рискует, — отметил Юрий Борисов.

«Моргенштерна и Клаву Коку хотят не реже, чем поп-исполнителей»

По его наблюдениям, платёжеспособность в период пандемии сохранили только обитатели Рублёвки, желающие развлечь семью, друзей и деловых партнёров импровизированным предновогодним концертом в домашней обстановке. Для самых щедрых заказчиков за эти два года мало что изменилось.

Даже в самую первую волну, два года назад, когда, начиная с марта 2020 года, вся страна в жёстком формате сидела по домам, Рублёвка устраивала закрытые вечеринки в своих особняках. Там очень часто, помимо спален, гостиной, столовой, гардеробных, есть собственные домашние концертные залы, размеры которых могут приближаться к квадратуре какой-нибудь областной филармонии, — добавил Борисов.

Промоутер рассказал, что состоятельные обитатели Рублёвского шоссе демонстрируют консервативные вкусы. Они предпочитают приглашать один и тот же круг звёзд «первого эшелона»: Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса. На сумму гонорара влияет не только масштаб и прайс-лист певцов, но и дата проведения корпоратива: чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

Николай Басков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Буквально на пятки», по словам Борисова, «королям погибающего шоу-бизнеса» наступают блогеры.

Заказчики хотят их сейчас не реже, чем поп-исполнителей. Моргенштерн, Клава Кока, Влад Бумага и другие кумиры интернета очень востребованы, — заверил промоутер.

Впрочем, топовые блогеры в своих заработках совершенно не привязаны к декабрю, говорит Борисов. У самых популярных один стрим, оплаченный рекламодателем, может стоить, как пять концертов «условного Николая Баскова». С этим, говорит промоутер, «старому шоу-бизнесу» приходится только смириться.

Сколько стоит пригласить Лепса, Пугачёву, Билана в декабре 2021 года

В концертном агентстве ProStars рассказали NEWS.ru, что длительность стандартного выступления звёзд на новогоднем корпоративе составляет 45–60 минут. Ещё полчаса закладывают на подготовку артиста в гримёрке, его встречу и проводы — в среднем певцы и юмористы, которых приглашают на такие мероприятия чаще всего, тратят на один корпоратив два часа. По информации ProStars, в декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов является Григорий Лепс (12 млн рублей). Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва обойдётся дешевле: порядка 8–10 млн рублей.

Lidia María Veles/NEWS.ru

Моргенштерн в декабре будет стоить порядка 7 млн рублей, Полина Гагарина примерно столько. Дима Билан и Нюша — 2,5–3 млн рублей, Лолита — 2–2,5 млн рублей. Александра Градского можно пригласить за 1–1,5 млн рублей. Его не «разрывают на части» так, как Лепса, уточнили в агентстве.

Выступление комиков топ-уровня (Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Руслана Белого, Юлии Ахмедовой) в агентстве оценили в 1,5–2 млн рублей. Стоимость выступлений юмористов, как правило, уступает поп-исполнителям.