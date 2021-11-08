Пригожин вспомнил, как Шаляпин «хоронил бабушку, с которой спал»

Прохор Шаляпин пытается привлечь к себе внимание, говоря о «проститутках и альфонсах». Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин «Газете.Ru». Он добавил, что уже всем понятно, кто на самом деле является альфонсом, припомнив Шаляпину недлительный брак с 66-летней москвичкой Ларисой Копенкиной.

Уж кто и альфонс, то там предельно всё понятно. То бабушку он хоронил, с которой спал, то ещё что-то​. Это бредни сумасшедшего. Его мнение никого не интересует. Вы же знаете всё про него. Кто он в общественном сознании? Человек ничего путного в своей жизни не сделал, — поделился Пригожин.

Продюсер также рассказал про то, что Шаляпин не выпустил за последнее время ни одной новой песни и не провёл ни одного концерта. Он также призвал музыканта раскрыть истинный источник заработка.

Пригожин подчеркнул, что «в этом вся трагедия» — Шаляпину просто нечем заняться, и он создаёт псевдоинфоповоды. Всё это делается просто ради «инъекции пиара».

Ранее в ходе совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис её родителям. Недвижимость была приобретена за 70 миллионов рублей незадолго до смерти Дэвис.

Он добавил, что эти квартиры были оформлены на него сразу после покупки. Он также рассказал, что не собирается претендовать на наследство, так как не имеет на это никакого морального права. При этом Шаляпин назвал себя бедным человеком.