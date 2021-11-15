Иосиф Пригожин обратился к покупателям фальшивых QR-кодов с гневной речью

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал россиян, предпочитающих покупать фальшивые QR-коды, а не вакцинироваться от коронавируса. В своей гневной речи в беседе с NEWS.ru Пригожин заявил, что «мир сошёл с ума». По мнению продюсера, в России девальвировали само понятие прививки и перестали уважать правила. Главной ошибкой антиваксеров он назвал непонимание того, что «поддельный сертификат купить можно, но нельзя подделать себе здоровье».

Когда мы приезжаем в Европу и нас обязывают делать QR-коды, мы это делаем исправно и ни с кем не споря. А в России, в Москве почему-то стараются не уважать закон, правила. Отсутствие сознательности граждан мне не понятно. Мы девальвировали в принципе само понятие прививки. Критикуя вакцины других стран, мы тем самым ставили под сомнение и свою вакцину, — высказал мнение Иосиф Пригожин.

Продюсер согласился с тем, что Россия проиграла информационную кампанию, призванную повысить темпы вакцинации от коронавируса. По мнению Пригожина, это связано с «агрессивным навязыванием» прививки от ковида, продвижение которой «можно было бы сделать намного тоньше».

Мир сошёл с ума, антипропаганда гораздо сильнее, чем пропаганда здоровья. Позитива мало. Я хочу обратиться к людям, покупающим сертификаты о вакцинации. Вы разве не понимаете, что купить поддельный QR-код можно, но нельзя подделать себе здоровье?! — заявил продюсер.

Доказывая эффективность и безопасность прививки от COVID-19, Иосиф Пригожин заявил, что никто из его друзей и близких, получивших вакцину, «сильно не пострадал». При этом продюсер рассказал о дяде своей жены, певицы Валерии, который скончался от последствий коронавируса в конце октября 2021 года. По мнению Пригожина, к летальному исходу его родственника привело то, что тот не успел вовремя пройти ревакцинацию от ковида.

Ранее сообщалось, что два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах депутаты Госдумы могут принять уже в декабре. Первой страной, власти которой объявили о локдауне для непривитых от коронавируса и не переболевших инфекцией, стала Австрия. Указанным гражданам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, для прогулки или похода в магазин и аптеку. Ограничения продлятся 10 дней, они призваны стимулировать население к вакцинации.