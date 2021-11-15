В Австрии ввели локдаун для непривитых от COVID-19

В Австрии начали действовать ограничения для непривитых от коронавируса и не переболевших инфекцией. Указанным гражданам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, для прогулки или похода в магазин и аптеку, сообщает ОТР. Ограничения продлятся 10 дней и призваны стимулировать население к вакцинации.

Посещение общественных заведений доступно только тем, у кого есть QR-коды. 14 ноября австрийцы провели акции протеста против введения подобных ограничений. Так, в Зальцбурге начавшиеся днём демонстрации затянулись до ночи.

О предстоящем введении локдауна заявлял канцлер Австрии Александр Шалленберг. По его словам, страну настигла четвёртая волна коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что и для привитых от коронавируса в Австрии могут ввести локдаун — ночной. О том, что власти рассматривают такой вариант, сообщил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн. Решение о дополнительных мерах может быть принято 17 ноября.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в России могут внести в национальный календарь прививок в ноябре. Законопроект включён в примерную программу рассмотрения Госдумой России.