Законопроект об обязательной вакцинации Госдума рассмотрит уже в ноябре

Вакцинацию от коронавируса в ноябре 2021 года могут внести в национальный календарь прививок. Законопроект отправили на рассмотрение Госдумы России. Затем он поступит в Совет Федерации и при одобрении — на стол главы государства Владимира Путина.

Согласно базе законопроектов ГД, план работы по изучению документа расписан на ноябрь. 13 ноября ответственным за рассмотрение проекта закона Советом Думы был назначен комитет по охране здоровья.

Законопроект должны были рассмотреть ещё в мае 2021-го. Если он будет принят, то россиян де-юре обяжут вакцинироваться от COVID-19.

Помимо обязательной вакцинации в России идёт обсуждение инициативы о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте. Как заявил ранее председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, депутаты партии проголосуют против законопроекта.

А депутат Михаил Делягин считает, что введение QR-кодов в России является попыткой государственного переворота. Эта мера просто не может быть направлена «на обеспечение массовой вивисекции», считает политик.