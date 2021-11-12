Законопроект об обязательной вакцинации Госдума рассмотрит уже в ноябре

Вакцинацию от коронавируса в ноябре 2021 года могут внести в национальный календарь прививок. Законопроект отправили на рассмотрение Госдумы России. Затем он поступит в Совет Федерации и при одобрении — на стол главы государства Владимира Путина.
Согласно базе законопроектов ГД, план работы по изучению документа
Законопроект должны были рассмотреть ещё в мае 2021-го. Если он будет принят, то россиян де-юре обяжут вакцинироваться от COVID-19.
Помимо обязательной вакцинации в России идёт обсуждение инициативы о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте. Как заявил ранее председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, депутаты партии проголосуют против законопроекта.
А депутат Михаил Делягин считает, что введение QR-кодов в России является попыткой государственного переворота. Эта мера просто не может быть направлена «на обеспечение массовой вивисекции», считает политик.