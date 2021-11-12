В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общепите

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства. Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.

Всего законопроекта два. Первый — «О внесении изменений в Федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“» — предполагает, что посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов при проведённой вакцинации будет возможно при наличии следующих документов:

Либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

Правила будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, если нет сертификата о вакцинации, медотвода или QR-кода об иммунитете после болезни. QR-коды не потребуются в аптеках и магазинах, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Второй законопроект — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон „Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации“». Поправки устанавливают порядок использования QR-кодов на ж/д и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках.

Пассажирам также потребуется предъявлять QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или подтверждение перенесённого коронавируса. Эти же правила будут касаться иностранцев при использовании железнодорожного и авиатранспорта. Отмечается, что до даты, которую утвердит правительство, при отсутствии необходимых сертификатов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Ранее в Мособлдуме назвали введение QR-кодов эффективной мерой, которую нужно распространить на федеральном уровне. Депутат Кирилл Жигарев уточнил, что эта ситуация является вынужденной, так как граждане «относятся легкомысленно» к вакцинации. При этом многие из тех, кто попадает в больницы, жалеют о том, что не вакцинировались ранее.