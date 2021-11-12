В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей стране

В Мособлдуме назвали введение QR-кодов эффективной мерой, которую нужно распространить на федеральном уровне. Об этом свидетельствует положительный опыт регионов, заявил РИА Новости член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.

Депутат уточнил , что эта ситуация является вынужденной, так как граждане «относятся легкомысленно» к вакцинации. При этом многие из тех, кто попадает в больницы, жалеют о том, что не вакцинировались ранее.

QR-коды будут введены, и, я надеюсь, максимально быстро, — сказал Жигарев.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Сообщается, что действие мер должно продлиться до июня 2022 года.

Ранее сотрудники Group-IB нашли в Telegram-каналах, соцсетях и Даркнете более трёх тысяч объявлений о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 с занесением данных на портал «Госуслуги» и созданием QR-кодов. Стоимость фальшивых QR-кодов в среднем достигает четырёх тысяч рублей. В компании уверены, что введение QR-кодов на транспорте, при посещении общепита и торговых центров может вызвать рост нелегальной торговли.