В Group-IB нашли тысячи объявлений о продаже QR-кодов о вакцинации

Сотрудники Group-IB нашли в Telegram-каналах, соцсетях и даркнете более трёх тысяч объявлений о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 с занесением на портал госуслуг и созданием QR-кодов. Об этом заявили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС. В компании уверены, что введение QR-кодов на транспорте, при посещении общепита и торговых центров может вызвать рост нелегальной торговли.

<...> сейчас довольно много комбо-предложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода. Подобных объявлений в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях специалисты Group-IB обнаружили более трёх тысяч, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что стоимость фальшивых QR-кодов с проведением через государственные сервисы в среднем достигает четырёх тысяч рублей. Кроме того, существует практика, при которой код ведёт проверяющего на поддельный сайт государственного сервиса, в таком случае фальшивка стоит 2,5 тысячи рублей. При этом в Group-UB зафиксировали больше предложений QR-кодов, ведущих на реальный государственный сервис.

Ранее сообщалось, что в Сеть утекли личные данные жителей Москвы и Подмосковья, решивших не делать прививку от коронавируса и купивших поддельные сертификаты. На продажу выставлена база с указанием паспортных данных, СНИЛС, номеров телефонов и мест жительства, а также дат получения поддельных сертификатов. Хакеры просят за базу размером в одну тысячу строк всего 120 долларов.