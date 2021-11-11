Слиты личные данные москвичей, купивших справки о прививке

Личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от коронавируса и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в Сети, пишет «Коммерсант». Туда же попали те, кто купил поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Как сообщило издание, база данных содержит паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и место жительства, а также даты получения поддельных сертификатов. Хакеры просят за базу размером в одну тысячу строк всего 120 долларов.

На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тестах. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона, — сказано в сообщении газеты.

Уголовная ответственность при этом грозит как тем, кто купил справки, так и тем, кто продаёт личные данные нарушителей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как, по мнению медика, это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении.