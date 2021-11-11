Доктор Мясников назвал истинную причину ввода QR-кодов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как, по мнению медика, это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Разгорелись страсти по вводимым QR-кодам. Как мера принуждения к вакцинации очень действенная! И, с моей точки зрения, правильная. Ну сколько можно уговаривать?! Не нравятся ограничения без QR кодов? Ну так привейся — и ходи куда хочешь, — заявил Мясников.

Известно, что многие эксперты, политики и представители общественных организаций выступили против нововведения. По их мнению, подобные меры сильно ограничивают людей в их правах.

Ранее сообщалось, что профильные министерства и транспортные компании начали обсуждение возможности введения QR-кодов о наличии иммунитета к коронавирусу или отсутствии заражения для доступа в поезда и самолёты. Сейчас прорабатываются технические возможности такого решения.

Как стало известно, правительство намерено внести в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте. Экстренная мера с учётом сложной эпидемиологической ситуации будет действовать до июня 2022 года.