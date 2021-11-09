Власти задумались о введении QR-кодов в самолётах и поездах

Профильные министерства и транспортные компании начали обсуждение возможности введения QR-кодов о наличии иммунитета к коронавирусу или отсутствия заражения для доступа в поезда и самолёты, пишет РБК со ссылкой на источники. По информации СМИ, сейчас прорабатываются технические возможности такого решения.

Сейчас речь идёт о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдёт ухудшение эпидемиологической ситуации, — рассказал информатор в одном из ведомств.

Источник в транспортной отрасли отметил, что сейчас собираются предложения от министерств, Совета и Госдумы. К 15 ноября планируется собрать все мнения, после чего власти могут принять соответствующее решение. О том, что в правительстве обсуждают введение QR-кодов на транспорте, изданию также рассказал источник в РЖД.

По одному из рассматриваемых сценариев, QR-коды будут внедряться постепенно, начиная с авиации. Процесс может начаться после январских праздников в 2022 году. Выбор авиации собеседники издания объясняют техническими трудностями при внедрении в поездах.

У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считанные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов, и внедрить эту функцию можно только при покупке билета, — рассказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. По его словам, данный вопрос находится в компетенции оперштаба по борьбе с коронавирусом.