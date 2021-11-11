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Власти внесут законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

13:18, 11 ноября 2021
Власти внесут законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Оперштаб официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Правительство намерено внести в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался. 

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