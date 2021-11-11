Власти внесут законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

Оперштаб официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.
Правительство намерено внести в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался.