Власти внесут законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах

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Два новых законопроекта в отношении QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции и позволяющих посещать объекты торговли, общественные места и транспорт, находятся в правительстве России, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники. Согласно первого документа, поправки должны будут внесены в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в...