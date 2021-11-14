В Австрии могут ввести ночной локдаун для привитых от COVID-19

Возможность введения ограничений на выход из дома ночью для привитых от COVID-19 рассматривают власти Австрии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в эфире телеканала ORF-2.

По словам Мюкштайна, данная мера в настоящее время обсуждается.

Это мне рекомендуют эксперты, я с ними согласен. <...> Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть пакета мер, которые обсуждаются, — сказал министр.

Он также подчеркнул, что в Австрии все «сидят в одной лодке» в деле борьбы с пандемией, потому отдельные ограничения должны помочь избежать всеобщего локдауна. Решение о дополнительных мерах может быть принято 17 ноября.

В Австрии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19 локдаун был введён для людей старше 12 лет, непривитых и не переболевших коронавирусом на срок с 15 по 24 ноября. Это примерно 1,5–2 млн человек. Непривитым разрешается посещать супермаркеты, аптеки, ходить на работу и прогулки. При этом они не могут посещать бары, салоны красоты, фитнес-центры, кино, театры, заселяться в отели.