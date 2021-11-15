Законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре

Совет Госдумы до конца дня должен оперативно рассмотреть законопроекты правительства, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте. Окончательно они могут быть приняты уже в декабре. Это следует из повестки заседания Совета Думы, размещенной в думской электронной базе данных.

Комитет предлагает <...> включить [законопроект] в примерную программу законопроектной работы Государственной думы на осеннюю сессию 2021 года (декабрь), — говорится в документе.

Проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов. Срок представления отзывов, предложений и замечаний установлен до 15 декабря 2021 года.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта об введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона.

В этом случае посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов будет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. QR-коды не потребуются в аптеках и магазинах, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.