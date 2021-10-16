Зампред Госдумы признал поражение в информационной кампании против COVID-19

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. В своём Instagram он написал, что людям нужно объяснить, почему необходимо сделать прививку от COVID-19, а не заставлять просто поверить.

Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает, — написал Толстой.

Он добавил, что подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. По его словам, людям нужно было рассказать о плюсах вакцинации, а не пытаться заставить просто поверить на слово.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек. За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заболевания COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 октября (32 196 заразившихся). С начала пандемии общее количество заболевших в России составляет почти 8 млн человек.