В Свердловской области отказались от идеи продавать алкоголь по QR-кодам

Власти Свердловской области решили отказаться от идеи продавать алкоголь только при предоставлении QR-кода. Эта инициатива вряд ли сильно поможет сдерживать рост заболеваемости, а накалить обстановку в обществе — вполне, считает источник, близкий к региональному оперштабу. Об этом пишет «ФедералПресс».

Большим препятствием для распространения коронавируса такая мера не станет. А вот накалить и без того напряженную в связи ограничениями ситуацию может. Поэтому QR-кодов на продажу алкоголя не будет, — пояснил инсайдер.

Он также добавил, что в Свердловской области введут систему QR-кодов на транспорте, если подобную меру рекомендуют по всей стране.

Ранее в Госдуме оценили последствия введения системы QR-кодов на продажу алкоголя. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, россияне станут меньше пить, но это может негативно сказаться на экономике.